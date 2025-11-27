logo

27/11/2025 16:50

Microsoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft Store

Дмитро Сімагін

Журналіст

Останні preview-збірки Windows 11 демонструють, що Microsoft готує новий спосіб оновлення програм з каталогу Microsoft Store. Як пише Windows Central, компанія розробляє механізм, який дозволить перевіряти наявність апдейтів для інсталяції програм через налаштування операційної системи та сервіс Windows Update.

Метод розроблений для підтримки актуальності програм навіть при недоступності Microsoft Store чи обмежень, накладених адміністратором. Поки що натискання кнопки «Перевірити наявність оновлень» не працює.

Прогнозується, що будь-яка програма зможе делегувати оновлення до Windows Update.

Раніше цього року Microsoft заявила, що екосистема Windows може здатися фрагментованою, коли справа стосується оновлень для IT-адміністраторів, які керують програмами. Щоб вирішити цю проблему, компанія заявила, що працює над створенням концепції «уніфікованої інтелектуальної платформи оркестрування оновлень, здатної підтримувати будь-які оновлення (додатків, драйверів тощо), які координуватимуться разом із оновленнями Windows».

​​Можливість перевірки оновлень програм у налаштуваннях Windows не вплине на здатність Microsoft Store завантажувати та оновлювати програми. Більшість програм Windows 11 продовжуватимуть обслуговуватися через Microsoft Store, а сторінка оновлення програм у налаштуваннях ОС, ймовірно, буде зарезервована для програм, орієнтованих на бізнес.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Microsoft представила нову функцію в маркетплейсі Microsoft Store, яка дозволяє створювати один інсталяційний пакет для встановлення кількох програм одночасно. Це спрощує завантаження та встановлення, об’єднуючи всі програми в один процес

Microsoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft Store

 27.11.2025 16:50

OpenAI підтверджує витік даних з платформи API

 27.11.2025 15:42

Microsoft прискорює цикл оновлень Visual Studio. Не всі розробники цим задоволені

 27.11.2025 12:49

Ілля Суцкевер: масштабування LLM вже нічого не дає

 27.11.2025 11:51

Поліція США провела кілька арештів за «кримінальні» запити в ChatGPT

 27.11.2025 09:48

«Найкраща модель для кодування»: розробники поділились першими враженнями про Claude Opus 4.5

 26.11.2025 17:07

Українські роботодавці готові платити до $2000 за рекомендацію miltech-фахівця

 26.11.2025 15:18

Видаляти програми у Windows 11 стане простіше

 26.11.2025 11:56

Tor переходить на новий алгоритм шифрування

 26.11.2025 11:21

Microsoft додає в Блокнот підтримку таблиць та нові функції штучного інтелекту

 26.11.2025 09:40

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
