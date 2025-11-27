Microsoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft Store

Останні preview-збірки Windows 11 демонструють, що Microsoft готує новий спосіб оновлення програм з каталогу Microsoft Store. Як пише Windows Central, компанія розробляє механізм, який дозволить перевіряти наявність апдейтів для інсталяції програм через налаштування операційної системи та сервіс Windows Update.

Метод розроблений для підтримки актуальності програм навіть при недоступності Microsoft Store чи обмежень, накладених адміністратором. Поки що натискання кнопки «Перевірити наявність оновлень» не працює.

Прогнозується, що будь-яка програма зможе делегувати оновлення до Windows Update.

Раніше цього року Microsoft заявила, що екосистема Windows може здатися фрагментованою, коли справа стосується оновлень для IT-адміністраторів, які керують програмами. Щоб вирішити цю проблему, компанія заявила, що працює над створенням концепції «уніфікованої інтелектуальної платформи оркестрування оновлень, здатної підтримувати будь-які оновлення (додатків, драйверів тощо), які координуватимуться разом із оновленнями Windows».

​​Можливість перевірки оновлень програм у налаштуваннях Windows не вплине на здатність Microsoft Store завантажувати та оновлювати програми. Більшість програм Windows 11 продовжуватимуть обслуговуватися через Microsoft Store, а сторінка оновлення програм у налаштуваннях ОС, ймовірно, буде зарезервована для програм, орієнтованих на бізнес.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Microsoft представила нову функцію в маркетплейсі Microsoft Store, яка дозволяє створювати один інсталяційний пакет для встановлення кількох програм одночасно. Це спрощує завантаження та встановлення, об’єднуючи всі програми в один процес