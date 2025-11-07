logo

Новини 07/11/2025 15:53

Microsoft Store тепер підтримує створення одного інсталяційного пакета для кількох програм

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Microsoft представила нову функцію в маркетплейсі Microsoft Store, яка дозволяє створювати один інсталяційний пакет для встановлення кількох програм одночасно. Це спрощує завантаження та встановлення, об’єднуючи всі програми в один процес, пише Windows Central.

Відвідуючи Microsoft Store у браузері, тепер можна побачити нову кнопку «Встановлення кількох програм», яка перенаправляє до списку програм, розподілених за категоріями. Користувач може обрати програми, які потрібно скомпілювати в інсталяційний пакет, після чого натискання кнопки «Встановити вибрані» завантажить файл .exe, який можна запустити на своєму ПК, передавши всю іншу роботу Microsoft Store.

Інсталяційний .exe-файл навіть не містить інтерфейсу, достатньо просто запустити інсталятор, після чого Microsoft Store сам встановить усі вибрані програми. 

На жаль, поки що нові інсталяційні пакети підтримують лише ті програми, які відображаються на сторінці встановлення веб-сайту Microsoft Store. Це означає, що ви зараз не можете вибрати жодну стару програму, доступну в каталозі маркетплейсу. Зараз у Microsoft Store доступно для групового встановлення лише 48 найбільш популярних програм, включаючи Spotify, Discord, Telegram та інші.

Нагадаємо, що вже незабаром за допомогою Microsoft Teams роботодавці зможуть відстежувати точне місцезнаходження своїх співробітників. Згідно з нещодавно опублікованою Microsoft дорожньою картою розробки, Teams буде використовувати підключення користувачів до корпоративного Wi-Fi для визначення, де саме вони знаходяться в офісі.

