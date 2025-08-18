logo

Новини 18/08/2025

Microsoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програм

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft оновила Microsoft Store для Windows 10 та 11, яке видалило можливість постійно призупиняти оновлення програм. Тепер користувачі можуть призупиняти автоматичні оновлення програм лише на період від одного до п’яти тижнів, пише Neowin. 

Раніше Microsoft дозволяла користувачам вимикати автоматичні оновлення та встановлювати нові версії, коли вони забажали.

Якщо користувач продовжує вручну призупиняти оновлення програм, після п’яти тижнів з моменту першого нагадування Windows відновить сканування оновлень для всіх програм, встановлених через Microsoft Store. Це робить нові правила схожими на ті, які діють у Windows Update, де користувачі теж можуть призупиняти оновлення Windows, але врешті-решт операційна система починає завантажувати та встановлювати доступні оновлення, подобається вам це чи ні. Тепер це правило діє не тільки для операційної системи, але й для програм.

У Microsoft пояснюють, що примусове впровадження автоматичних оновлень програм необхідно для захисту користувачів. Хакери часто використовують слабкі місця в програмах, щоб отримати прихований доступ до комп’ютерів. Хоча розробники зазвичай рано чи пізно виявляють ці помилки безпеки, за відсутності оновлення програми ця вразливість залишиться на комп’ютері.

Нагадаємо, що Microsoft почала тестування хмарного сервісу аварійного відновлення Windows 365 Reserve. Він дозволяє тимчасово замінити ПК, якщо пристрій вийшов з ладу, надавши користувачу доступ до захищеного робочого столу в хмарі. Компанія розглядає це як рішення на випадок виведення робочих комп’ютерів з ладу через кібератаки, апаратні збої або проблеми з програмним забезпеченням.

