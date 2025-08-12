logo

Новини 12/08/2025

Microsoft тестує хмарні ПК для аварійної заміни комп’ютера через Windows 365

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft почала тестування хмарного сервісу аварійного відновлення Windows 365 Reserve. Він дозволяє тимчасово замінити ПК, якщо пристрій вийшов з ладу, надавши користувачу доступ до захищеного робочого столу в хмарі. Компанія розглядає це як рішення на випадок виведення робочих комп’ютерів з ладу через кібератаки, апаратні збої або проблеми з програмним забезпеченням, пише Bleeping Computer.

Новий сервіс працює як окрема  пропозиція в рамках Windows 365 та розгортається адміністраторами через Microsoft Intune. За замовчуванням хмарні ПК налаштовуються з корпоративними програмами, правилами безпеки та доступом до Microsoft 365. Користувач може підключитись до тимчасового комп’ютера з будь-якого пристрою через веб-браузер або програму Windows App із захищеним з’єднанням. Хмарним ПК можна користуватись до 10 днів на рік.

За умовами Windows 365 Reserve допускається використовувати 10-денний ліміт як одноразово, так і частинами, наприклад, при потребі ремонту або заміни ПК. 

Як зазначили в Microsoft, в умовах зростання кібератак навіть одиничний збій пристрою може викликати серйозні наслідки, аж до зупинки робочих процесів. Завдяки сервісу Windows 365 Reserve співробітники зможуть завжди продовжувати роботу та залишатися на зв’язку навіть в непередбачених ситуаціях. Єдина умова — наявність стабільного інтернет-підключення.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft додала LLM-модель GPT-5 в свої сервіси та інструменти Copilot, GitHub і Visual Studio.

