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Новини 17/06/2025

Microsoft представила локальну «європейську» версію свого офісного пакету 365

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft випустила попередню локальну версію свого пакету офісних програм 365, в рамках заходів щодо дотримання європейських норм. Повноцінне розгортання планується наприкінці року. Про це повідомляє The Register.

Microsoft 365 Local працює лише в Azure Local, хмарній платформі з підвищеними вимогами до безпеки та конфіденційності. Новий пакет програм Microsoft 365 Local описано як такий, що пропонує клієнтам можливість запускати сервіс «у середовищах, які вони повністю контролюють».

«Microsoft 365 Local дозволяє клієнтам розгортати робочі навантаження Microsoft для підвищення продуктивності, такі як Exchange Server та SharePoint Server, у власних центрах обробки даних або суверенних хмарних середовищах — з повним контролем над безпекою, відповідністю та управлінням», — запевняє віце-президент Microsoft Джедсон Альтхофф.

Основною аудиторією Microsoft 365 Local, схоже, є європейські клієнти, оскільки Microsoft оголосила про реліз в контексті того, що Альтофф назвав «комплексними суверенними рішеннями, що розширюють можливості європейських організацій».

Ці рішення включають «Data Guardian» — пропозицію, яка означає, що лише співробітники Microsoft, які працюють у Європі, мають доступ до хмарної інфраструктури компанії на континенті. Microsoft вже використовує EU Data Boundary, яка забезпечує, щоб дані європейських клієнтів не залишали меж ЄС. 

У Microsoft стверджують, що «весь віддалений доступ інженерів Microsoft до систем, які зберігають та обробляють ваші дані в Європі, схвалюється та контролюється європейським персоналом-резидентом у режимі реального часу та реєструється в журналі захисту від несанкціонованого втручання».

Партнер видання

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