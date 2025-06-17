Microsoft представила локальну «європейську» версію свого офісного пакету 365

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Microsoft випустила попередню локальну версію свого пакету офісних програм 365, в рамках заходів щодо дотримання європейських норм. Повноцінне розгортання планується наприкінці року. Про це повідомляє The Register.

Microsoft 365 Local працює лише в Azure Local, хмарній платформі з підвищеними вимогами до безпеки та конфіденційності. Новий пакет програм Microsoft 365 Local описано як такий, що пропонує клієнтам можливість запускати сервіс «у середовищах, які вони повністю контролюють».

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«Microsoft 365 Local дозволяє клієнтам розгортати робочі навантаження Microsoft для підвищення продуктивності, такі як Exchange Server та SharePoint Server, у власних центрах обробки даних або суверенних хмарних середовищах — з повним контролем над безпекою, відповідністю та управлінням», — запевняє віце-президент Microsoft Джедсон Альтхофф.

Основною аудиторією Microsoft 365 Local, схоже, є європейські клієнти, оскільки Microsoft оголосила про реліз в контексті того, що Альтофф назвав «комплексними суверенними рішеннями, що розширюють можливості європейських організацій».

Ці рішення включають «Data Guardian» — пропозицію, яка означає, що лише співробітники Microsoft, які працюють у Європі, мають доступ до хмарної інфраструктури компанії на континенті. Microsoft вже використовує EU Data Boundary, яка забезпечує, щоб дані європейських клієнтів не залишали меж ЄС.

У Microsoft стверджують, що «весь віддалений доступ інженерів Microsoft до систем, які зберігають та обробляють ваші дані в Європі, схвалюється та контролюється європейським персоналом-резидентом у режимі реального часу та реєструється в журналі захисту від несанкціонованого втручання».

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