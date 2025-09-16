logo

Новини 16/09/2025

У жовтні Microsoft примусово встановить Copilot у ваші офісні програми

Дмитро Сімагін

Журналіст

Наступного місяця Microsoft почне автоматично інсталювати віртуальний помічник Copilot у програми Microsoft 365 Office для настільних комп’ютерів на базі Windows. Оновлення планується для Word, Excel і PowerPoint, а також для інших програм та функцій, таких як Блокнот та агенти штучного інтелекту, повідомляє Neowin.

Розгортання почнеться на початку жовтня та завершиться до середини листопада. Хоча Copilot після інсталяції буде додано до меню «Пуск» і ввімкнено за замовчуванням, ІТ-адміністратори зможуть відмовитися від неї в Центрі адміністрування програм. Для цього потрібно виконати кілька кроків:

  • Увійдіть до центру адміністрування програм Microsoft 365 за допомогою облікового запису адміністратора.
  • Перейдіть до розділу Налаштування > Конфігурація пристрою > Налаштування сучасних програм.
  • Виберіть програму Microsoft 365 Copilot , а потім зніміть прапорець Увімкнути автоматичну інсталяцію програми Microsoft 365 Copilot.

Варто зазначити, що Microsoft 365 Copilot не буде встановлено ​​в системах у країнах, що входять до Європейської економічної зони.

Нагадаємо, кілька днів тому Microsoft оголосила, що індивідуальні розробники з усього світу тепер можуть публікувати свої програми в Microsoft Store без сплати комісій за реєстрацію. Розробникам більше не треба вводити дані своєї кредитної картки, що усуває ключову проблему, яка впливала на багатьох програмістів у різних країнах світу.

