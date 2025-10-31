Android-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження

Спільне дослідження компаній Google і YouGov доводить, що через гаджети на базі Android рідше трапляються випадки телефонного та SMS-шахрайства, ніж через iPhone. Про це пише блог Google.

Статистика, отримана від 5000 користувачів смартфонів із США, Індії та Бразилії показала, що власники iPhone на 65% частіше повідомляють про отримання трьох і більше шахрайських повідомлень на тиждень, ніж користувачі Android. При цьому власники Android на 58% частіше заявляють, що не отримували жодного повідомлення за тиждень до опитування.

Користувачі Android також на 20% частіше оцінюють вбудовані механізми захисту від шахраїв як дуже ефективні або надзвичайно ефективні.

Особливо помітний розрив між власниками Pixel та iPhone:

власники Pixel на 96% частіше, ніж користувачі iPhone, повідомляли про відсутність шахрайських SMS;

власники iPhone на 136% частіше казали, що одержують великий обсяг спаму, і на 150% частіше заявляли, що їхній смартфон не справляється із захистом від мобільного шахрайства.

Експерти також провели окремий аналіз вбудованих захисних функцій одразу чотирьох смартфонів: Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy Z Fold7 та Motorola Razr+ 2025.

Результат виявився несподіваним: iPhone зайняв останнє місце за кількістю та ефективності вбудованих антифрод-механізмів.

Основні переваги Android:

розпізнавання шахрайських дзвінків та повідомлень у реальному часі за допомогою вбудованого штучного інтелекту;

автоматична фільтрація SMS-спаму та фішингових посилань у Google Messages;

функція Call Screen, яка може сама відповідати на дзвінок та перевіряти співрозмовника;

захист від «соціальної інженерії» під час розмови – Android блокує небезпечні дії (наприклад, встановлення підозрілих додатків).



Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet.