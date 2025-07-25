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Новини 25/07/2025

App Store запроваджує додаткові вікові обмеження для програм: 13+, 16+ і 18+

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Маркетплейс мобільних застосунків App Store оновив віковий рейтинг для програм. Додано нові рейтингові обмеження та питання для визначення правильної вікової категорії, повідомляє блог Apple.

До існуючих рейтингів 4+ та 9+ додано додаткові 13+, 16+ та 18+. Apple вважає, що за допомогою розширення категорій вдасться більш точно ранжувати контент у маркетплейсі. Також уточнюється, що для кожної країни система призначає свій перелік доступних рейтингів, який залежить від місцевого законодавства.

Питання в анкеті програми теж оновлено, щоб краще зрозуміти, який віковий рейтинг треба присвоїти додатку. Питання охоплюють елементи управління, доступні функції та зміст, який пов’язаний з насильством і медичною сферою. Під час оцінки важливо враховувати всі функції програми, включаючи віртуальних асистентів і чат-ботів.

Якщо з якихось причин додатку треба присвоїти віковий рейтинг вище 18+, розробник має право подати апеляцію в Apple. Модератори розглянуть ситуацію та ухвалять рішення. Рейтинг усіх своїх програм розробники можуть переглянути в розділі App Information в App Store Connect.

Нагадаємо, що минулого місяця компанія Apple оголосила про плани використання штучного інтелекту для покращення пошуку додатків в App Store. Для цього в маркетплейсі з’явиться функція тегів — міток, які виділяють певні функції та можливості, знайдені в застосунку.

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