App Store запроваджує додаткові вікові обмеження для програм: 13+, 16+ і 18+
Маркетплейс мобільних застосунків App Store оновив віковий рейтинг для програм. Додано нові рейтингові обмеження та питання для визначення правильної вікової категорії, повідомляє блог Apple.
До існуючих рейтингів 4+ та 9+ додано додаткові 13+, 16+ та 18+. Apple вважає, що за допомогою розширення категорій вдасться більш точно ранжувати контент у маркетплейсі. Також уточнюється, що для кожної країни система призначає свій перелік доступних рейтингів, який залежить від місцевого законодавства.
Питання в анкеті програми теж оновлено, щоб краще зрозуміти, який віковий рейтинг треба присвоїти додатку. Питання охоплюють елементи управління, доступні функції та зміст, який пов’язаний з насильством і медичною сферою. Під час оцінки важливо враховувати всі функції програми, включаючи віртуальних асистентів і чат-ботів.
Якщо з якихось причин додатку треба присвоїти віковий рейтинг вище 18+, розробник має право подати апеляцію в Apple. Модератори розглянуть ситуацію та ухвалять рішення. Рейтинг усіх своїх програм розробники можуть переглянути в розділі App Information в App Store Connect.
Нагадаємо, що минулого місяця компанія Apple оголосила про плани використання штучного інтелекту для покращення пошуку додатків в App Store. Для цього в маркетплейсі з’явиться функція тегів — міток, які виділяють певні функції та можливості, знайдені в застосунку.
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