Apple повністю оновила веб-версію App Store

Компанія Apple радикально змінила веб-інтерфейс свого магазину додатків та цифрового контенту App Store. Тепер користувачі можуть використовувати всі функції платформи безпосередньо в браузері завдяки окремим сторінкам для iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Watch і TV-додатків. Про це інформує 9to5mac.

Раніше при переході на посилання apps.apple.com людина потрапляла на сторінку із загальною інформацією про платформу App Store. Тепер це посилання веде до повноцінної версії магазину цифрового контенту. Наприклад, у веб-версії App Store з’явився типовий для iPhone розділ з щоденними рекомендаціями, де також можна отримати доступ до поточних подій, редакторських добірок програмних рішень, списків кращих продуктів за категоріями та іншого контенту.

Оновлення дизайну торкнулося і сторінок програм. У картці додатку тепер можна знайти опис, скріншоти, відгуки користувачів, рейтинги та іншу інформацію. Розробники оновили інтерфейс пошуку, за допомогою якого можна знаходити конкретні програми. Раніше єдиним способом зробити це був пошук Google і перехід одразу на сторінку продукту.

В оновленому інтерфейсі веб-версії App Store у верхньому лівому куту з’явився перемикач між різними магазинами програм для кожної з платформ Apple. Передбачається, що оновлення дизайну зробить взаємодію з платформою App Store більш зручною для мільйонів користувачів.