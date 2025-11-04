logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 04/11/2025 11:29

Apple повністю оновила веб-версію App Store

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Apple радикально змінила веб-інтерфейс свого магазину додатків та цифрового контенту App Store. Тепер користувачі можуть використовувати всі функції платформи безпосередньо в браузері завдяки окремим сторінкам для iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Watch і TV-додатків. Про це інформує 9to5mac.

Раніше при переході на посилання apps.apple.com людина потрапляла на сторінку із загальною інформацією про платформу App Store. Тепер це посилання веде до повноцінної версії магазину цифрового контенту. Наприклад, у веб-версії App Store з’явився типовий для iPhone розділ з щоденними рекомендаціями, де також можна отримати доступ до поточних подій, редакторських добірок програмних рішень, списків кращих продуктів за категоріями та іншого контенту.

Оновлення дизайну торкнулося і сторінок програм. У картці додатку тепер можна знайти опис, скріншоти, відгуки користувачів, рейтинги та іншу інформацію. Розробники оновили інтерфейс пошуку, за допомогою якого можна знаходити конкретні програми. Раніше єдиним способом зробити це був пошук Google і перехід одразу на сторінку продукту.

В оновленому інтерфейсі веб-версії App Store у верхньому лівому куту з’явився перемикач між різними магазинами програм для кожної з платформ Apple. Передбачається, що оновлення дизайну зробить взаємодію з платформою App Store більш зручною для мільйонів користувачів.

 

Найбільш обговорювані статті

Новий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і JavaНовий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і Java
Anthropic випускає бета-версію розширення Claude для ExcelAnthropic випускає бета-версію розширення Claude для Excel
Експерти з'ясували, які чат-боти повторюють російську пропагандуЕксперти з’ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду
GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об'єднає Codex, Claude і JulesGitHub запускає платформу Agent HQ, яка об’єднає Codex, Claude і Jules
Український pet-tech стартап PawChamp представив свій AI-застосунок на Product HuntУкраїнський pet-tech стартап PawChamp представив свій AI-застосунок на Product Hunt
Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробниківПроект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників
Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»
Єдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічникаЄдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічника
Дуров представив нову децентралізовану мережу CocoonДуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store

В iOS 18 знайшли баг, через який слово «Трамп» замінюється на «расист»

Ідеальні Apple MacBook 2020 року здають на брухт через блокування активації

Як опублікувати свій застосунок у Google Play та App Store у 2023 році: покрокова інструкція

«Компанія вважає етику маркетинговою забаганкою»: Apple відмовила українці в роботі за три дні до виходу

Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Скільки платять співробітникам Apple, Facebook та інших IT-гігантів: інфографіка

«Все це створив хтось інший»: що було у листі, який написав собі Стів Джобс в останні дні життя

Ранній підйом не зробить тебе успішним: я спробував жити за розкладом дня голови Apple — і це був справжній жах

Чому в AirPods може знизитися гучність: поради щодо діагностики та догляду

5 гаджетів Apple для школярів і студентів, які спрощують навчання. Зараз з вигодою до 3500 грн

«Всі схопилися за голови»: огляд нових продуктів Apple 2022 від розробника

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів

7 причин, чому MacBook насправді вигідніший, ніж PC. Детальний розбір

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Як заряджати iPhone правильно? Ці прості поради допоможуть продовжити життя акумулятора

Вигідні ціни на техніку Apple та розстрочка на 15 місяців: акція на честь ребрендингу мережі iSpace

Керівника Apple «попросили» з посади через непристойний жарт: подробиці

Як Цитрусу вдалося швидко запустити офіційні продажі новинок Apple і скільки вони коштують

Apple оновлює всі свої операційні системи

Фішки iPhone 15 Pro Max, про які не кожен знає: від можливостей Action Button до параметрів зйомки

 

В iOS знайшли баг: один рядок коду міг перетворити iPhone на «цеглину»

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 2 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 4 тижні назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Новини - 4 тижні назад
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
Новини - 4 тижні назад
У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді

Новини

«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього

 04.11.2025 12:12

Apple повністю оновила веб-версію App Store

 04.11.2025 11:29

Експерти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть код

 04.11.2025 09:42

«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії

 03.11.2025 17:16

Alibaba відкрила безкоштовний доступ до своєї найпотужнішої моделі Qwen3-Max Thinking

 03.11.2025 15:52

Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни

 03.11.2025 12:31

Ілон Маск анонсував запуск месенджера X Chat, система шифрування якого «схожа на біткойн»

 03.11.2025 11:48

В OpenAI з'явилась нова категорія фахівців — Super Junior

 03.11.2025 09:49

Найкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростання

 31.10.2025 16:58

Android-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження

 31.10.2025 15:32

Спецпроєкти

Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
2.
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
3.
Експерти з’ясували, хто з чат-ботів розповсюджує російську пропаганду
4.
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
5.
Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників
6.
В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги
7.
Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»
8.
Google: до кінця року всі зможуть створювати відеоігри за допомогою вайб-кодингу
9.
GitHub запускає платформу Agent HQ, яка об’єднає Codex, Claude і Jules
10.
OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: