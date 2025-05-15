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Новини 15/05/2025

Apple залякує користувачів App Store «ризиком» програм, якщо в них підтримуються альтернативні способи оплати

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Apple намагається відмовити європейців від використання додатків для iOS, які підтримують альтернативні способи оплати. Для цього компанія Тіма Кука створює страхітливі попередження про «ризиковані програми», пише The Verge. 

Блогер Джон Грубер помітив, що в списку додатків Instacar помітно відображається червоний знак оклику, а також повідомлення з попередженням про те, що ця програма не використовує «приватну та безпечну платіжну систему» ​​Apple.

Instacar, популярний в Угорщині додаток для перевірки пробігу та вартості вживаних автомобілів, недоступний в американському App Store. Але в Угорщині він входить до п’ятірки найкращих програм у категорії «Бізнес» з тисячами позитивних відгуків. Єдине зауваження Apple, схоже, полягає в тому, що Instacar використовує зовнішню платіжну систему.

Компанію Apple активно критикують чиновники ЄС через її практику залякування. У квітні Європейська комісія опублікувала попередні висновки про те, що Apple «надмірно ускладнює та заплутує» встановлення альтернативних платіжних систем для користувачів. Наприклад, їм приходить кілька попереджень, у яких користувачам пропонується підтвердити, чи хочуть вони продовжити.

Нове попередження в App Store з’явилося на фоні нещодавнього судового рішення у справі Epic проти Apple. Після тривалого розгляду суд заборонив Apple обмежувати розробникам встановлювати в своїх програмах посилання на альтернативні системи покупок. Також компанія тепер не може перешкоджати споживачам залишати додаток з будь-чим, окрім «нейтрального повідомлення» про перенаправлення на сторонній сайт, хоча ця заборона не діє за межами США.

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