Новини 04/03/2026 16:07

Google додає в Android «фішки» Apple: тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням в повідомленнях

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія Google зробила великий крок назустріч естетиці та функціональності екосистеми Apple, анонсувавши масштабне оновлення Android. Як пише Bloomberg, нові функції — від персоналізованих екранів викликів до більш точного відстеження багажу — можуть зробити досвід користування пристроями Android максимально близьким до того лоску, який раніше пропонувала лише iOS.

Екрани викликів у стилі Apple

Найпомітнішою візуальною зміною стала поява персоналізованих карток контактів. Тепер користувачі Android можуть створювати унікальні візитки (Call Screens) для себе та своїх друзів. Ви можете обрати велике фото, налаштувати шрифти, кольорові градієнти та стиль відображення імені. 

Іншими словами, при отриманні вхідного дзвінка ви будете бачити фотографію або інше кастомне зображення абонента. Це практично повна аналогія функції Contact Posters від Apple. 

Також тепер можна ділитися своїм місцезнаходженням на карті в режимі реального часу під час надсилання текстових повідомлень.

Розумний трекінг багажу (Bag Tracking)

Ще одне оновлення Android стосується безпеки багажу. Google розширює можливості мережі Find My Device, додаючи спеціалізований режим Bag Tracking. Тепер система не просто показує останню локацію мітки, а пропонує сценарії для мандрівників:

  • Інтеграція з аеропортами: Система сама сповістить, коли ваш багаж з’явився на стрічці видачі.
  • Точний пошук: Використання технології UWB для пошуку валізи в радіусі кількох метрів.
  • Спільний доступ: Можливість тимчасово ділитися локацією багажу з друзями чи родиною прямо через Google Maps.

Ці нововведення підкреслюють прагнення Google стерти межі між конкуруючими платформами. Додаючи функції, якими раніше славилась лише Apple, компанія робить перехід з iPhone на Android менш болісним для нових користувачів. Більше того, це серйозний удар по ринку аксесуарів, оскільки Google фактично створює власний стандарт відстеження, який працюватиме на мільярдах пристроїв по всьому світу.

Нагадаємо, в екосистемі Android нещодавно виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом.

