Новини 11/11/2025 09:44

Google Maps випускає інструменти для розробки інтерактивних проектів

Дмитро Сімагін

Журналіст

У сервісі Google Maps з’явились нові функції на базі Gemini — агент-конструктор і сервер MCP. Останній є інструментом, який підключає віртуальних помічників до технічної документації Google Maps. Це допомагає розробникам та користувачам створювати інтерактивні проекти за допомогою даних та коду Карт. Про це повідомляє TechCrunch.

Агент-конструктор дозволяє за допомогою текстового опису створювати інтерактивний прототип на основі карти. Після запиту штучний інтелект створить його для вас за декілька секунд. Наприклад, ви можете ввести «створити тур містом у режимі Street View», «створити карту, що візуалізує погоду в моєму регіоні в режимі реального часу» або «скласти список готелів міста, де дозволено проживання з домашніми тваринами».

Після створення коду його можна експортувати для тестування проекту, використовуючи власні ключі API. Також можна змінити проект у Firebase Studio.

У конструктор також вбудовано агент стилізації, який дає можливість створювати індивідуальні мапи з фірмовим кольором, тематикою або стилем. 

Google вже має функцію прив’язки даних мап через Gemini API. Зараз компанія впроваджує схожу можливість — Grounding Lite, — яка дозволяє розробникам прив’язувати власні LLM-моделі за допомогою Model Context Protocol (MCP). Це стандарт, який забезпечує віртуальним асистентам доступ до зовнішніх джерел даних.

Компанія Google також випускає Contextual View — low-code компонент Google Maps, який готує візуальні відповіді на їхні запитання користувачів. Наприклад, ця функція може показувати список, мапу або 3D-зображення.

