Gemini тепер може імпортувати ваші дані з інших чат-ботів

Google додає в Gemini два інструменти для міграції даних — нові віджети, розроблені для того, щоб дозволити користувачам переносити «спогади» (по суті, фрагменти особистої інформації) і навіть цілі історії розмов з інших чат-ботів. Про це пише TechCrunch

Цей крок спрямований на подолання проблеми «замкненості» даних (vendor lock-in), яка досі була серйозною перешкодою для користувачів, які бажали змінити основний інструмент розробки або щоденної продуктивності. Замість того, щоб починати взаємодію з моделлю з чистого аркуша, фахівці тепер можуть переносити контекст попередніх сесій, що є критично важливим для складних проектів та специфічних інструкцій.

Технічна реалізація процесу передбачає імпорт структурованих даних із таких сервісів, як ChatGPT та Claude, з подальшою адаптацією логів під архітектуру Google.

Функція пам’яті працює наступним чином: Gemini пропонує користувачу скопіювати промпт, який потім треба ввести у свого поточний чат-бот: ChatGPT, Claude чи Grok. Після того, як він згенерує відповідь, її треба скопіювати та вставити назад у Gemini.

При використання іншого інструменту, для імпорту історії чатів, треба буде завантажити zip-файл. Експортувати журнали чатів за допомогою zip-архівів з більшості чат-ботів, зокрема з ChatGPT та Claude, відносно легко . Це дозволяє користувачам «безперешкодно продовжувати роботу з того місця, де вони зупинилися», каже компанія.

Хоча деталі API та точні схеми мапінгу даних ще уточнюються, ініціатива явно спирається на принципи відкритості та переносимості даних, які стають стандартом у софтверних екосистемах. Це дозволяє Gemini не просто отримувати доступ до тексту, а й аналізувати попередні патерни взаємодії користувача, що значно підвищує якість релевантних відповідей з перших хвилин використання після переходу.

Зі стратегічної точки зору, такий крок Google суттєво змінює ландшафт ринку великих мовних моделей, перетворюючи портативність даних на конкурентну перевагу. Для IT-спільноти це означає більшу гнучкість у виборі інструментарію та можливість тестувати різні моделі на власному реальному контексті без втрати накопиченої бази знань.

Нагадаємо, нещодавно подібну функцію імпорту даних додала в свій чат-бот Claude компанія Anthropic.