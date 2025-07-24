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Новини 24/07/2025

Microsoft випустила інструмент GitHub Spark для створення програм за текстовим описом

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft перевела в публічний доступ інструмент на базі штучного інтелекту GitHub Spark, призначений для створення програм за текстовим описом. Компанія анонсувала його ще в жовтні 2024 року. Spark працює на основі моделі Claude Sonnet 4, повідомляє блог GitHub.

Інструмент доступний у помічнику GitHub Copilot для користувачів тарифу Copilot Pro+. У майбутньому його збираються додати також й до інших тарифних планів. Вартість тарифу Copilot Pro+ становить $39 на місяць.

Щоб почати створювати програми за допомогою Spark, потрібно зробити запит природною мовою з описом ідеї майбутнього додатку. Готовими програмами можна ділитися з іншими користувачами.

Налаштування програми не потрібне: дані, виведення LLM, хостинг, розгортання та автентифікація GitHub включені відразу після встановлення. Можна додавати функції на базі LLM від OpenAI, Meta, DeepSeek, xAI та інших – керування ключами API теж не потрібне.

GitHub Spark дозволяє переглядати код розробленої програми та вносити до нього правки. Це можна робити як текстовими запитами, так і рядками коду. Крім того, код програми можна «вивантажити» в репозиторій GitHub.

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