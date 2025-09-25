GitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET

Партнер видання

Microsoft запускає набір автономних агентів, призначених для вирішення проблем технічного боргу. Компанія оголосила, що її платформа GitHub Copilot тепер включатиме агентів штучного інтелекту, здатних автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET. Про це повідомляє Venture Beat.

Модернізація та виправлення застарілого коду традиційно вимагають багато ресурсів. Можуть знадобитись місяці роботи програмістів і значні фінансові вкладення. Тепер ця проблема буде, як мінімум, спрощена.

Також Microsoft оголосила про запуск нових функцій агентів в Azure Migrate та представила Azure Accelerate — комплексну пропозицію послуг, яка обіцяє спростити складний процес перенесення програм до сучасної хмарної інфраструктури.

Розширення можливостей роботи агентів у сфері модернізації коду зможе допомогти організаціям інтегрувати штучний інтелект у свою діяльність. Компанії мають величезні бібліотеки застарілих програм, які створювалися десятиліттями, але ці системи часто не можуть підтримувати сучасні робочі навантаження зі штучним інтелектом без масштабних і дорогих зусиль з модернізації.

«Моя мета тут — позбутися технічного боргу для галузі. Багато організацій мають технічний борг, накопичений за 20, 25, 15 років, з яким тепер вони можуть почати працювати за лічені хвилини», — сказала Аманда Сільвер, корпоративний віце-президент Microsoft.

Дослідження McKinsey вказує, що компанії витрачають до 40% своїх ресурсів, які можна було витратити на розробку, просто на підтримку існуючих систем. Причиною цього є застарілий код, який вимагає обслуговування.