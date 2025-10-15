Вразливість GitHub Copilot Chat дозволяла викрадали чужі ключі та інші конфіденційні дані
Дослідник безпеки Омер Майраз виявив критичну вразливість у GitHub Copilot Chat (CVSS 9.6). Вона дозволяла непомітно отримувати вміст приватних репозиторіїв, включно з секретами (AWS-ключі, токени та інші дані). Крім того, через вразливість можна було повністю контролювати відповіді Copilot, пропонуючи шкідливі підказки іншим користувачам. Про це пише Tech Republic.
Проблему, яку було помічено в червні цього року, у серпні було закрито. Після того, як у GitHub отримали звіт через HackerOne, компанія відключила рендеринг зображень у Copilot Chat як тимчасовий захід і випустила виправлення.
Атака комбінувала дві техніки: віддалену промт-ін’єкцію та обхід Content Security Policy (CSP) GitHub.
Дослідник вставляв «приховані» коментарі за допомогою тегу <!– This content will not appear in the rendered Markdown –> або невидимі фрагменти в описи pull request. Як виявилось, цей вміст був доступний Copilot Chat у будь-якого відвідувача сторінки.
Далі застосовувався трюк із GitHub Camo — проксі, через який GitHub переписує зовнішні посилання зображень. Зловмисник заздалегідь згенерував «словник» валідних Camo-URL для символів/літер та попросив Copilot «відмалювати» потрібні дані як послідовність 1×1-картинок.
При завантаженні ці картинки проксирувалися GitHub і робили можливим приховану ексфільтрацію. Скомбінований ефект: Copilot, що працює з жертвами, міг знайти файли з мітками на кшталт AWS_KEY, закодувати їх і повернути назовні.
Атака могла скомпрометувати приватний код та секрети, що є реальним ризиком для CI/CD, хмарних облікових записів та цілісності проектів.
Щоб уникнути проблем, адмінам репозиторіїв та командам рекомендується виконати наступні дії:
- негайно переглянути доступи та аудит логів у GitHub;
- регулярно змінювати ключі та секрети (особливо AWS, токени CI);
- за можливості відключити Copilot Chat для важливих репозиторіїв або обмежити його доступ;
- стежити за оновленнями від GitHub та застосувати виправлення.
GitHub Copilot Chat — це вбудований у GitHub помічник на основі штучного інтелекту, який допомагає розробникам, відповідаючи на запитання, пояснюючи код та пропонуючи реалізації безпосередньо в їхньому робочому процесі.
Copilot Chat враховує контекст: він може використовувати інформацію з репозиторію (наприклад, код, коміти або pull request) для надання персоналізованих відповідей.
Нагадаємо, що GitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET.
