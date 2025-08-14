logo

14/08/2025

В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов

Дмитро Сімагін

Журналіст

Додаток Google Translate отримав нову функцію Practice для вивчення іноземних мов. Про це повідомляє Android Authority.

Скріншоти демонструють, що Practice поки знаходиться на стадії бета-тестування, під час якого користувачі можуть створювати персоналізовані уроки. Однак це «пробний період» із «раннім та необмеженим доступом». Можливо, в майбутньому Google стягуватиме плату за використання цієї функції. Невідомо, чи будуть це додаткові платежі, чи функцію включать у вже існуючий тарифний план.

Поки що інтерфейс Practice доступний англійською, французькою, іспанською та португальською мовами. Практика можлива лише французькою чи іспанською мовою. Після вибору потрібної мови можна вказати рівень володіння: Just Starting, Basic, Intermediate, Advanced, хоча Just Starting зараз неактивний. При потребі рівень володіння можна змінити в налаштуваннях.

Потім Google Translate пропонує вибрати один із безлічі сценаріїв для практики. До списку сценаріїв входять їжа та напої, вітання та вистави, а також прохання вказати дорогу. Сценарії поділяються на підтеми: як знайти ресторан, готель чи залізничну станцію. Користувач може створити власні сценарії.

Перевірку набутих знань програма проводить у форматі раундів, після кожного з яких можна змінити складність. Функція відстежує поставлені цілі та вивчені слова. Програма пропонує щоденні завдання, щоб користувачі поверталися.

 

