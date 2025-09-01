logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 01/09/2025

Названо найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не Python

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Course Report, яка відстежує індустрію IT-освіти, проаналізувала понад 12 мільйонів оголошень про вакансії на платформі Indeed, щоб визначити найбільш затребувані навички в галузі високих технологій. Як виявилось, найчастіше цитованою вимогою до кандидатів є табличний редактор Microsoft Excel, вперше випущений ще в 1985 році. Про це пише Business Insider.

Excel згадувався в 531 000 оголошень, що значно більше, ніж Python (67 000) та SQL (60 000). Навіть ML (Machine Learning, 31 000 згадок) та AI (Artificial Intelligence, штучний інтелект, 25 000) поступилися електронним таблицям.

На думку експертів, Excel досі залишається головним інструментом для роботи з даними. Звичка працювати в Excel настільки поширена, що компанії поки не готові повністю перейти на нові інтерфейси.

«За всім блиском чат-ботів стоїть той самий старий Excel. Реальні рішення та гроші, як і раніше, проходять через нього», — вважає Пукар Хамал, генеральний директор SecurityPal.

Водночас, за рівнем зарплат в американському IT лідирує далеко не Excel, а більш сучасні технології штучного інтелекту. Компанії готові пропонувати кандидатам з ML-навичками річний дохід до $200 000. Технологічні гіганти, такі як Meta, Google, Amazon та OpenAI, пропонують досвідчений експертам зі штучного інтелекту пакети оплати праці в розмірі від $1 мільйона.

 

Головна > Новини > Названо найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не Python

Найбільш обговорювані статті

В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівцівВ Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців
Google: до 2027 року всі Android-програми на телефоні мають бути від «перевірених розробників»Google: до 2027 року всі Android-програми на телефоні мають бути від «перевірених розробників»
Microsoft готується відкрити код «серця Windows» — WinUI APIMicrosoft готується відкрити код «серця Windows» — WinUI API
NotebookLM від Google тепер автоматично створює відеопрезентації українською мовоюNotebookLM від Google тепер автоматично створює відеопрезентації українською мовою
«Щоб білд таки не впав»: для айтівців запустили «радіо» з самоіронічними плейлистами — де слухати«Щоб білд таки не впав»: для айтівців запустили «радіо» з самоіронічними плейлистами — де слухати
Зайнятість програмістів-початківців знизилася на 13% — дослідження Стенфордського університетуЗайнятість програмістів-початківців знизилася на 13% — дослідження Стенфордського університету
Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часуРозробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу
Anthropic випустила браузерну версію агента ClaudeAnthropic випустила браузерну версію агента Claude
Документи Word, створені у Windows, тепер автоматично зберігатимуться в хмаріДокументи Word, створені у Windows, тепер автоматично зберігатимуться в хмарі
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Робота на Штати з українського дивану: 14 сайтів з віддаленими вакансіями за кордоном

 

ЗСУ шукає програмістів та дизайнерів: актуальна підбірка вакансій

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

«Рабські умови, оплачувані на рівні касиру в АТБ»: де українським айтівцям платять найменше

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

IT-вакансії тижня: $3500 для джуніора та навала hot-пропозицій з фінтех

«За 70 днів я отримав більше 700 відмов»: історія Senior PM, який шукав роботу

Не проґавте: безкоштовні IT-курси та тренінги, які стартують найближчим часом

Українці стали менше навчатися на ІТ-курсах

Пошуки роботи в IT: 7 маркерів, які виявлять «галеру» за описом вакансії

IT-вакансії тижня: $8300 для тестувальника та Machine Learning з «полуничкою»

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

Щотижня на ринок виходять ще 1000 айтівців — а вакансій стає менше

Волонтерство або фултайм: ГО «Аеророзвідка» шукає девопсів, девелоперів та аналітиків

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

«Це вже переходить усі рамки»: в мережі обурилися вакансією для фронтенд-джуна за $400

Фреймворк «Весна», імітатор програміста та винищувач штучного інтелекту: 14 треш-вакансій в IT

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 3 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 4 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 2 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 2 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 1 місяць назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 2 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 2 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 1 місяць назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 1 місяць назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

В Україні побільшало фізичних осіб і компаній, які працюють в IT

 4 години назад

Названо найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не Python

 5 години назад

Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI

 8 години назад

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

 9 години назад

Розробники платять більше за використання ШІ, хоча ціна токенів знижується

 11 години назад

Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed

 3 дні назад

OpenAI випустила нову голосову модель і знизила ціни на 20%

 3 дні назад

Більшість проектів open source тримаються на одному розробнику

 3 дні назад

Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude

 3 дні назад

Код, згенерований senior-розробниками, потрапляє в продакшн у 2,5 рази частіше, ніж код джуніорів

 3 дні назад

Спецпроєкти

Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу
2.
Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту
3.
Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed
4.
Виявлено першу програму-вимагач на базі штучного інтелекту
5.
Microsoft готується відкрити код «серця Windows» — WinUI API
6.
Документи Word, створені у Windows, тепер автоматично зберігатимуться в хмарі
7.
Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor
8.
Google запускає локальну версію Gemini
9.
В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців
10.
Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: