Названо найбільш затребувану навичку в IT-вакансіях. І це не Python

Компанія Course Report, яка відстежує індустрію IT-освіти, проаналізувала понад 12 мільйонів оголошень про вакансії на платформі Indeed, щоб визначити найбільш затребувані навички в галузі високих технологій. Як виявилось, найчастіше цитованою вимогою до кандидатів є табличний редактор Microsoft Excel, вперше випущений ще в 1985 році. Про це пише Business Insider.

Excel згадувався в 531 000 оголошень, що значно більше, ніж Python (67 000) та SQL (60 000). Навіть ML (Machine Learning, 31 000 згадок) та AI (Artificial Intelligence, штучний інтелект, 25 000) поступилися електронним таблицям.

На думку експертів, Excel досі залишається головним інструментом для роботи з даними. Звичка працювати в Excel настільки поширена, що компанії поки не готові повністю перейти на нові інтерфейси.

«За всім блиском чат-ботів стоїть той самий старий Excel. Реальні рішення та гроші, як і раніше, проходять через нього», — вважає Пукар Хамал, генеральний директор SecurityPal.

Водночас, за рівнем зарплат в американському IT лідирує далеко не Excel, а більш сучасні технології штучного інтелекту. Компанії готові пропонувати кандидатам з ML-навичками річний дохід до $200 000. Технологічні гіганти, такі як Meta, Google, Amazon та OpenAI, пропонують досвідчений експертам зі штучного інтелекту пакети оплати праці в розмірі від $1 мільйона.