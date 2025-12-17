CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів

Генеральний директор AWS Метт Гарман назвав три причини, чому компанії не повинні відмовлятись від найму джуніор-розробників, перекладаючи їхні обов’язки на штучний інтелект. В ефірі подкасту «The Big Interview» він також заявив, що вважає заміну початківців штучним інтелектом «однією з найдурніших ідей», які коли-небудь чув.

Перша причина, за словами CEO AWS, полягає в тому, що джуни часто краще володіють інструментами на базі ШІ, ніж старші співробітники. Початківці виросли в середовищі нових технологій, тому можуть швидко адаптуватися, вважає Гарман. Багато з них вивчають інструменти штучного інтелекту під час навчання або стажування. Вони схильні досліджувати нові функції, знаходити швидкі методи написання коду та розуміти, як отримати найкращі результати від агентів ШІ.

Друга причина, яку назвав керівник Amazon Web Services, пов’язана з тим, що молодший персонал зазвичай є найдешевшими працівниками. Джуніори отримують значно меншу зарплату та бонуси, тому відмова від початківців не дасть компанії великої економії. Це не має особливого фінансового сенсу.

Щодо третьої причини, то Гарман пов’язує її із тим, що компаніям потрібні свіжі таланти.

«Якщо ви залишаєте лише досвідчених гравців і ніколи не залучаєте новачків, що станеться, коли ці ветерани підуть на пенсію? У вас не залишиться нікого, хто б знав, як грати в цю гру», — пояснює голова AWS.

Прийом на роботу випускників коледжу привносить нові способи мислення на робоче місце. Вони мають свіжі ідеї, сформовані останніми тенденціями, та мотивацію до інновацій. Що ще важливіше, вони формують основу майбутньої робочої сили компанії. Якщо компанія вирішує повністю припинити найм молодших співробітників, вона перекриває власний канал розвитку талантів. З часом це призводить до зменшення кількості лідерів для просування зсередини, додає Метт Гарман.