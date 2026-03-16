Новини 16/03/2026 17:03

75% резюме не доходять до живих рекрутерів — не проходять через фільтри штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Автор новин

Минулого року лише в США було ліквідовано понад 1,17 мільйона робочих місць. Це найвищий показник із часів пандемії коронавірусу. Після періоду активного найму в IT-галузі, викликаного зростанням попиту на цифрові послуги, компанії почали масову оптимізацію. Однак замість повернення до звичних моделей управління персоналом бізнес став впроваджувати рішення на базі штучного інтелекту, що кардинально змінило структуру ринку праці, пише Fortune.

Однією з ключових змін в системі рекрутингу стало посилення ролі автоматизованих систем відбору кандидатів. Вони аналізують резюме, онлайн-портфоліо, цифрову активність та професійні профілі претендентів ще до того, як документи потрапляють до рекрутера. У результаті до 75% кандидатів отримують відмову без будь-якого контакту з живою людиною.

Паралельно змінюються професійні вимоги. McKinsey повідомляє, що за останні два роки спостерігається семиразове зростання вимог до володіння технологіями штучного інтелекту. Роботодавці вже чекають від кандидатів не лише базового вміння користуватися генеративними інструментами, а й здатності інтегрувати штучний інтелект у робочі процеси, щоб досягти зростання продуктивності та оптимізації витрат.

Новий етап цифровізації зачіпає і сам формат взаємодії між роботодавцями та претендентами. На ринку з’являються так звані цифрові двійники кандидатів — профілі на базі штучного інтелекту, здатні вести первинні переговори з рекрутерами. 

При цьому очікування бізнесу від технологій часто випереджають реальні результати їхнього впровадження. За оцінкою Gartner, лише близько 2% корпоративних ШІ-проектів призводять до трансформації робочих процесів. Однак самі очікування стають драйвером організаційних реформ: від скорочення чисельності персоналу до перегляду функцій окремих підрозділів.

Найближчими роками експерти прогнозують подальшу інтеграцію навичок роботи зі штучним інтелектом у процес рекрутингу. Вже до 2027 року більшість наймів можуть включати обов’язкові тести на володіння інструментами ШІ поряд з оцінкою критичного мислення, комунікаційних здібностей та професійної експертизи.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI була вимушена терміново підвищити зарплати через агресивний рекрутинг Meta.

