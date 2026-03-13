logo

13/03/2026

Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств

Епоха нескінченних свайпів добігає кінця, оскільки Tinder запускає нові способи знайомств: як онлайн, так і в реальному житті. Додатковими функціями компанія Match Group намагається втримати молоде покоління, яке дедалі частіше ігнорує традиційні механіки соціальної взаємодії. 

«Оскільки понад половина наших користувачів молодше 30 років, ми розвиваємось разом із поколінням, яке хоче, щоб побачення були більш автентичними, менш стресовими та вартими свого часу», — заявив Спенсер Раскофф, генеральний директор Match Group та Tinder.

Для цього Tinder анонсує запуск IRL (In Real Life) — формату спеціальних вечірок і тематичних зустрічей, де можна просто проводити час у компанії, а вже потім визначатись, чи цікавить вас та чи інша людина, яку ви там побачили.

Ще однією новинкою є швидкі відеопобачення — трихвилинні відеочати «з можливістю додавання більшого часу та підключення до кількох варіантів у режимі реального часу.

Музичний режим — розширено популярну функцію, де Tinder підбирає вам варіант через спільні музичні смаки.

Режим астрології — підбір пари на основі того, що віщують зірки.

Хімія — рекомендації Tinder, створені штучним інтелектом, які допомагають подолати втому від побачень.

Також компанія покращує перевірку обличчя — тепер вона стане обов’язковою по всьому світу.

Нові заходи безпеки включають, зокрема, функцію «ви впевнені?», яка попереджає користувачів «про потенційно шкідливу мову, перш ніж вони натиснуть кнопку «Надіслати».

Також через кілька тижнів у деяких частинах США розпочнеться тестування функції Photo Enhance, яка використовуватиме штучний інтелект для редагування фотографій, які ви публікуєте у своєму профілі.

Повернення до витоків соціалізації

Поєднання цифрових алгоритмів із реальними локаціями дозволяє створювати безпечніше середовище для знайомств. Компанія планує партнерства з барами, кафе та виставковими центрами у великих містах світу. Користувачі зможуть отримувати запрошення на закриті заходи через додаток, що стимулює активність у сервісі. Платформа стає інструментом для організації дозвілля, а не просто каталогом облич.

Match Group робить ставку на фізичну присутність, оскільки цифрова ізоляція перетворилася на головний бар’єр для побудови стосунків. Ринок дейтингу потребує радикальних змін, щоб зберегти інтерес платоспроможної аудиторії у 2026 році.

Минулого року Tinder представив Режими (Modes) — спосіб, за допомогою якого користувачі можуть знайти пару за своїми умовами та стилем, починаючи з режиму коледжу (College Mode) та режиму подвійного побачення (Double Date Mode ).

Глобальні зміни в поведінці вимагають нових підходів до монетизації. «Ми бачимо, що люди прагнуть глибшого зв’язку, який неможливо побудувати лише через екран смартфона», — заявили представники компанії. 

Нагадаємо, що нові зміни в Google Antigravity обурили розробників: ціни злітають, а квоти тануть.

