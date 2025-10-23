logo

Новини 23/10/2025 11:39

Розробник побив власний рекорд, написавши гру «Змійка» розміром усього 54 байти

Дмитро Сімагін

Журналіст

Розробник під ніком donno2048 знову побив власний рекорд, зумівши помістити легендарну онлайн-гру «Змійка» (Snake) в 54 байти машинного коду, написаного на Асемблері. Це настільки мало, що тепер увесь код вміщується в один QR-код.

Проект опубліковано на GitHub, всі бажаючі також можуть пограти в демонстраційну версію за адресою donno2048.github.io/snake. Попередній рекорд, встановлений у грудні минулого року, становить 57 байт, що на три байти більше, ніж нинішнє досягнення.

Аналогічна програма, написана на C для Linux-систем, має розмір 15776 байт, що в 276 разів більше за гру на Асемблері.

«Змійка» має x86-код, спочатку розрахований на DOS. Є й варіант, який не потребує BIOS, завантажувача чи операційної системи.

Практичне значення такого рекорду полягає в технічній демонстрації можливостей «компактного» мислення та глибокого розуміння архітектури процесора. Крім того, проект цікавий з точки зору естетики культури розробників ПЗ — вміння помістити гру в QR-код є приводом для обговорень у спільноті програмістів.

Код, QR-зображення та онлайн-демо доступні на сторінці проекту на GitHub. Там же можна знайти інструкції, як цю гру запустити локально (скрипти main.sh/main.bat).

