Zoom випустить фотореалістичних аватарів, які замінять людей на нарадах

Відеосервіс Zoom анонсує технологію цифрових двійників, які самостійно відвідуватимуть робочі зустрічі. Про це пише TechCrunch.

Розробники компанії презентували оновлений офісний пакет програм, що поєднує текстові документи, таблиці та презентації з глибокою інтеграцією штучного інтелекту. Нова версія платформи Zoom Workplace тепер включає версію AI Companion 2.0, яка аналізує контекст листування, допомагає створювати контент та структурувати завдання. Компанія прагне вийти за межі простих відеодзвінків, пропонуючи користувачам єдиний простір для всієї офісної рутини.

Цифрові двійники виходять на зв’язок

Найбільш резонансною частиною анонсу стала функція створення персональних аватарів. Користувач може записати коротке відео, на основі якого нейромережа згенерує візуальну копію та синтезує голос. Такі аватари зможуть виступати на зустрічах за заздалегідь написаним сценарієм, поки власник займається іншими справами. Розробники впроваджують систему водяних знаків та автентифікації, щоб запобігти створенню діпфейків без згоди людини.

Конкуренція з гігантами ринку

Новий інструментарій дозволяє напряму конкурувати з Microsoft 365 та Google Workspace. Платформа вміє витягувати дані з пошти, календаря та попередніх чатів, щоб формувати короткі вижимки обговорень. Функціонал документообігу підтримує спільне редагування у реальному часі, де ШІ-помічник може самостійно змінювати тон тексту або перекладати його на десятки мов.

Вартість та доступність інновацій

Базовий доступ до асистента залишається безкоштовним для власників платних підписок, проте розширені можливості потребуватимуть додаткових витрат. Спеціальний пакет Custom AI Companion коштуватиме $12 на місяць за кожного користувача. Він дозволяє навчати модель на внутрішніх документах конкретної компанії та налаштовувати словник під вузькоспеціалізовані терміни.

Раніше Zoom почав впроваджувати перші функції генеративного інтелекту для автоматичного створення протоколів зустрічей. Нинішня трансформація завершує перехід сервісу до моделі «все в одному», де відеозв’язок є лише одним із багатьох інструментів.

Майбутнє корпоративної культури

Запровадження аватарів викликає палкі дискусії щодо етики та реальної присутності на робочому місці. Компанія обіцяє, що технологія допоможе розвантажити занадто щільні графіки працівників, проте критики побоюються дегуманізації робочих процесів.

«Ми прагнемо дати людям більше часу на творчість, делегувавши рутинне перебування на дзвінках штучному інтелекту», — зазначив Ерік Юань, генеральний директор компанії. Поява віртуальних копій може докорінно змінити правила ділового етикету, де фізична присутність у кадрі поступово перестане бути обов’язковою вимогою.

Нагадаємо, дослідження встановило, що втома від Zoom сильніша, ніж від особистих зустрічей.

