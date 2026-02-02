logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 02/02/2026 09:14

До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу

Дмитро Сімагін

Журналіст

Від початку повномасштабного вторгнення кожна історія про релокацію бізнесу – це історія про ризики перевезення людей і обладнання, а також особисті драми тих, хто був змушений покинути свої домівки. Коли компанії повідомляють про відновлення виробництва чи роботи в новому місті, ми розуміємо, що за ним – важка робота на руїнах власних цехів та біль втрат. А кожне нове створене інклюзивне робоче місце – це ще одна історія вдячності та людяності.

The Page запускає спецпроєкт «Бізнес країни в часи війни» – деталі та як долучитися. Зображення: The Page

Редакція The Page напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення і на 12-му році від початку прямої агресії з боку рф запускає важливий спецпроєкт «Бізнес країни в часи війни». Він має на меті не просто проаналізувати ринок, а знайти складники нашої стійкості з фокусом на людей, нестандартні управлінські рішення, нові технології і віра в перемогу.

Проєкт реалізовуватиметься на сайті The Page за підтримки партнерських видань медіагрупи «Діджитал економіка» протягом лютого-березня 2026 року.

Як The Page досліджуватиме стійкість українського бізнесу під час війни

Редакція The Page досліджуватиме ключові виклики, що постають в умовах воєнного часу, у співпраці з експертами, галузевими спілками, представниками влади та бізнесу:

  • зміна побудови бізнесу: трансформація бізнес-процесів та управління компанією в умовах невизначеності;
  • втрата територій: досвід компаній, чиї активи перебувають на ТОТ;
  • руйнація промислових об’єктів: кейси фізичного знищення виробничих потужностей та шлях до їхнього відновлення;
  • руйнація енергосистеми: робота в умовах дефіциту електроенергії внаслідок енерготероризму рф та досвід побудови енергонезалежності;
  • релокація: досвід перенесення виробництв у безпечніші регіони;
  • зміна логістичних шляхів: зміна ланцюжків постачання та експорту внаслідок впливу війни;
  • нова карта імпорту та експорту: зміна постачальників та пошук нових ринків збуту, успішні кейси виходу українських компаній на іноземні ринки;
  • деформація ринку праці: пошук шляхів подолання кадрового дефіциту, пов’язаного з мобілізацією та міграцією населення.

Як долучитись до проєкту «Бізнес країни в часи війни»

Проєкт «Бізнес країни в часи війни» передбачає публікацію інтерв’ю, редакційної аналітики, а також кейсів компаній та партнерських матеріалів. У такий спосіб разом ми створимо платформу, на якій бізнеси зможуть розповісти свої історії стійкості.

З питань участі, пропозицій щодо партнерства, підготовки й публікації кейсів звертайтеся до відділу спецпроєктів: [email protected].

До зустрічі на сторінках проєкту!

Дякуємо за вашу стійкість!

Головна > Новини > До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу

Найбільш обговорювані статті

83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
Функція тимчасового чату ChatGPT стає персоналізованоюФункція тимчасового чату ChatGPT стає персоналізованою
Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісуУ Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітниківНезважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
В Instagram, Facebook і WhatsApp з'являться преміум-підпискиВ Instagram, Facebook і WhatsApp з’являться преміум-підписки
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Gemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічейGemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічей
Kimi 2.5 стала першою LLM-моделлю, яка вміє писати код по зображенню та відеоKimi 2.5 стала першою LLM-моделлю, яка вміє писати код по зображенню та відео
Топ текстів
Спецпроєкти - 6 днів назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 3 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

У Хмельницькому суд зобов'язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ

 02.02.2026 09:44

До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу

 02.02.2026 09:14

Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic

 30.01.2026 16:30

ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен

 30.01.2026 15:18

Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом

 30.01.2026 12:51

Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie

 30.01.2026 11:33

Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox

 30.01.2026 09:53

Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться

 29.01.2026 16:37

WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust

 29.01.2026 15:21

«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів

 29.01.2026 12:41

Спецпроєкти

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
2.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
3.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
4.
Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників
5.
1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код
6.
Мінцифри просить всіх поділитись даними для навчання національної LLM
7.
У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу
8.
OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT
9.
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
10.
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: