До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу

Від початку повномасштабного вторгнення кожна історія про релокацію бізнесу – це історія про ризики перевезення людей і обладнання, а також особисті драми тих, хто був змушений покинути свої домівки. Коли компанії повідомляють про відновлення виробництва чи роботи в новому місті, ми розуміємо, що за ним – важка робота на руїнах власних цехів та біль втрат. А кожне нове створене інклюзивне робоче місце – це ще одна історія вдячності та людяності.

Редакція The Page напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення і на 12-му році від початку прямої агресії з боку рф запускає важливий спецпроєкт «Бізнес країни в часи війни». Він має на меті не просто проаналізувати ринок, а знайти складники нашої стійкості з фокусом на людей, нестандартні управлінські рішення, нові технології і віра в перемогу.

Проєкт реалізовуватиметься на сайті The Page за підтримки партнерських видань медіагрупи «Діджитал економіка» протягом лютого-березня 2026 року.

Як The Page досліджуватиме стійкість українського бізнесу під час війни

Редакція The Page досліджуватиме ключові виклики, що постають в умовах воєнного часу, у співпраці з експертами, галузевими спілками, представниками влади та бізнесу:

зміна побудови бізнесу: трансформація бізнес-процесів та управління компанією в умовах невизначеності;

втрата територій: досвід компаній, чиї активи перебувають на ТОТ;

руйнація промислових об'єктів: кейси фізичного знищення виробничих потужностей та шлях до їхнього відновлення;

руйнація енергосистеми: робота в умовах дефіциту електроенергії внаслідок енерготероризму рф та досвід побудови енергонезалежності;

релокація: досвід перенесення виробництв у безпечніші регіони;

зміна логістичних шляхів: зміна ланцюжків постачання та експорту внаслідок впливу війни;

нова карта імпорту та експорту: зміна постачальників та пошук нових ринків збуту, успішні кейси виходу українських компаній на іноземні ринки;

деформація ринку праці: пошук шляхів подолання кадрового дефіциту, пов'язаного з мобілізацією та міграцією населення.

Як долучитись до проєкту «Бізнес країни в часи війни»

Проєкт «Бізнес країни в часи війни» передбачає публікацію інтерв’ю, редакційної аналітики, а також кейсів компаній та партнерських матеріалів. У такий спосіб разом ми створимо платформу, на якій бізнеси зможуть розповісти свої історії стійкості.

З питань участі, пропозицій щодо партнерства, підготовки й публікації кейсів звертайтеся до відділу спецпроєктів: [email protected].

Дякуємо за вашу стійкість!