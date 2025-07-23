Ілон Маск: перший гігаватний суперкомп’ютер Colossus 2 запустять в найближчі тижні
Засновник компанії xAI Ілон Маск поділився про майбутнє найбільшого в світу дата-центру, який зараз будується в Мемфісі (штат Теннессі). За його словами, запуск в експлуатацію суперкомп’ютера Colossus 2 станеться найближчими тижнями, повідомляє Commercial Appeal. Colossus 2 матиме 550 тисяч графічних процесорів.
Зараз xAI має в своєму розпорядженні два кампуси — Colossus 1 і Colossus 2. Перший розташований на території колишнього заводу Electrolux і включає 230 тисяч GPU, у тому числі 30 тисяч NVIDIA GB200. Другий кампус, Colossus 2, який будується на майданчику Тулейн-роуд, на першому етапі отримає 110 тисяч GB200 та GB300, робота яких потребуватиме 170 МВт електроенергії. Робота дата-центра почнеться протягом кількох тижнів. Терміни розгортання решти 440 тисяч GPU поки не визначені, оскільки поставки NVIDIA GB300 затримуються.
У лютому дочірня структура xAI, компанія CTC Property, купила понад 75 гектарів землі вздовж Тулейн-роуд за $70,9 млн. Хоча Ілон Маск оголосив про плани довести кількість відеокарт для Colossus до 1 мільйону, все частіше виникає питання, як саме його компанія має намір постачати під свій проект такий великий обсяг електроенергії.
У травні Маск оголосив, що Colossus 2 стане першим гігаватним ШІ-кластером. 15 липня в xAI підтвердили, що компанія працює з Memphis Light, Gas and Water (MLGW) та Tennessee Valley Authority (TVA) над забезпеченням об’єкта електроенергією. MLGW підтвердила, що має договір на поставку 500 кВт об’єкту xAI на Тулейн-роуд.
Нещодавно Ілон Маск повідомив про намір ввести в експлуатацію еквівалент 50 млн відеокарт NVIDIA H100 протягом п’яти років — це відповідь на недавню заяву OpenAI про намір освоїти понад 1 млн GPU до кінця поточного року, а в майбутньому отримати у своє розпорядження 100 млн відеокарт.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: