Ілон Маск: перший гігаватний суперкомп’ютер Colossus 2 запустять в найближчі тижні

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Засновник компанії xAI Ілон Маск поділився про майбутнє найбільшого в світу дата-центру, який зараз будується в Мемфісі (штат Теннессі). За його словами, запуск в експлуатацію суперкомп’ютера Colossus 2 станеться найближчими тижнями, повідомляє Commercial Appeal. Colossus 2 матиме 550 тисяч графічних процесорів.

Зараз xAI має в своєму розпорядженні два кампуси — Colossus 1 і Colossus 2. Перший розташований на території колишнього заводу Electrolux і включає 230 тисяч GPU, у тому числі 30 тисяч NVIDIA GB200. Другий кампус, Colossus 2, який будується на майданчику Тулейн-роуд, на першому етапі отримає 110 тисяч GB200 та GB300, робота яких потребуватиме 170 МВт електроенергії. Робота дата-центра почнеться протягом кількох тижнів. Терміни розгортання решти 440 тисяч GPU поки не визначені, оскільки поставки NVIDIA GB300 затримуються.

У лютому дочірня структура xAI, компанія CTC Property, купила понад 75 гектарів землі вздовж Тулейн-роуд за $70,9 млн. Хоча Ілон Маск оголосив про плани довести кількість відеокарт для Colossus до 1 мільйону, все частіше виникає питання, як саме його компанія має намір постачати під свій проект такий великий обсяг електроенергії.

У травні Маск оголосив, що Colossus 2 стане першим гігаватним ШІ-кластером. 15 липня в xAI підтвердили, що компанія працює з Memphis Light, Gas and Water (MLGW) та Tennessee Valley Authority (TVA) над забезпеченням об’єкта електроенергією. MLGW підтвердила, що має договір на поставку 500 кВт об’єкту xAI на Тулейн-роуд.

Нещодавно Ілон Маск повідомив про намір ввести в експлуатацію еквівалент 50 млн відеокарт NVIDIA H100 протягом п’яти років — це відповідь на недавню заяву OpenAI про намір освоїти понад 1 млн GPU до кінця поточного року, а в майбутньому отримати у своє розпорядження 100 млн відеокарт.

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