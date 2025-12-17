logo

Новини 17/12/2025 16:43

На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play

Фахівці компанії iVerify, яка спеціалізується на безпеці мобільних додатків, помітили, що на підпільних хакерських форумах активно рекламують нове шкідливе програмне забезпечення для Android під назвою Cellik. Стверджується, що його можна вбудувати в будь-яку програму, доступну в Google Play. Про це інформує Bleeping Computer.

Зловмисники можуть обирати програми з офіційного магазину Android-додатків та створювати заражені троянами версії, які виглядають надійними та зберігають інтерфейс і функціональність справжньої програми. 

Продавець Cellik запевняє, що заражена версія легального додатку може обходити автоматичне сканування Play Protect, хоча експерти з кібербезпеки цього не підтверджують. Розробник шкідливого ПЗ пропонує його «оренду» за $150 на місяць або довічний доступ за $900.

Cellik може захоплювати та транслювати екран жертви в режимі реального часу, перехоплювати сповіщення програм, переглядати файлову систему, копіювати файли, стирати дані та зв’язуватися із зовнішнім сервером через зашифрований канал.

Шкідливе програмне забезпечення також має прихований режим браузера, який зловмисники можуть використовувати для доступу до веб-сайтів із зараженого пристрою за допомогою збережених файлів cookie жертви. Cellik дозволяє зловмисникам накладати підроблені екрани входу або впроваджувати шкідливий код у будь-який додаток, щоб викрадати облікові дані жертви.

Щоб не стати жертвою Cellik, експерти радять користувачам Android уникати завантаження APK-файлів із сумнівних сайтів та переконатися, що Play Protect активований на їхньому пристрої.

Новини

На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play

 17.12.2025 16:43

CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів

 17.12.2025 15:10

Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях

 17.12.2025 12:10

OpenAI обмежила безкоштовну генерацію коду в режимі Thinking

 17.12.2025 11:15

Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року

 17.12.2025 09:17

Ціни на оперативну пам'ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини

 16.12.2025 16:05

Розробник Claude Code просить не зловживати вайб-кодингом

 16.12.2025 14:48

Google припиняє відстежувати активність у даркнеті

 16.12.2025 12:35

Cloudflare порахував швидкість інтернету в Україні та найбільш популярні онлайн-сервіси

 16.12.2025 10:49

Браузерні розширення для VPN викрали діалоги 8 млн користувачів з ChatGPT та Gemini

 Спецпроєкти

