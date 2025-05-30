На Stack Overflow з’являться платні експерти, які допомагатимуть у вирішенні проблем з кодом

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На фоні значного падіння трафіку та запитів користувачів, причиною чого є зростання популярності чат-ботів, сайт Stack Overflow шукає нестандартні шляхи вирішення проблеми, але без залучення інструментів штучного інтелекту. Платформа тестує послуги платних експертів, які допомагатимуть новачкам у вирішенні проблем з кодом. Про це повідомляє The New Stack.

Минулого місяця компанія відродила чати Stack Overflow на 180 сайтах Stack Exchange, щоб «сприяти зростанню кількості зв’язків між членами спільноти у світі». Колись найпопулярніший серед програмістів сайт розглядає чати як «прямий шлях для взаємодії за межами типового формату питань та відповідей».

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Також команда Stack Overflow активно вивчає можливість прямих платних консультацій з експертами на платформі. За цю роботу досвідчені розробники отримуватимуть грошові компенсації.

Співробітники Stack Overflow опитали більше 600 розробників і дійшли висновку, що багато з них мають труднощі з отриманням реальної допомоги. Ці люди бачать цінність в штучному інтелекті, але все одно віддали б перевагу допомозі реальної людини.

Представники платформи заявили, що були «приємно здивовані», дізнавшись, що «є люди, які були б готові взяти участь в експертних консультаціях.

«Новий Stack Overflow буде створено як ваш власний технічний агрегатор. Він може збирати відео, блоги, питання та відповіді, жарти, освітні матеріали, вакансії та інші формати, складати їх разом в один персоналізований кошик», — заявили представники компанії.

У березні в Stack Overflow повідомили, що вивчають нові ідеї, у тому числі експертні відповіді, обговорення, більш гнучкі правила Stack Exchanges та багато іншого. Також обговорюються експериментальні формати на кшталт coding challenges.

При цьому компанія проводить інтеграцію можливостей штучного інтелекту за рахунок партнерств з OpenAI, Google (Gemini), GitHub Copilot і Microsoft 365 для вбудовування даних Stack Overflow в їхні інструменти. Великі IT-компанії платять за доступ до питань та відповідей платформи. Ці доходи планується реінвестувати у співтовариство, щоб якість контенту не знижувалась.

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