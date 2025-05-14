Програмісти вже не цікавляться Stack Overflow — кількість запитань та відповідей на сайті знизилась на 90%
Stack Overflow, колись найпопулярніший в світі сайт для програмістів, переживає нелегкі часи. Кількість постів на сайті продовжує різко знижуватися, оскільки користувачі все частіше звертаються з запитаннями до штучного інтелекту. Про це повідомляє DevClass.
За даними Stack Exchange, загальна кількість запитань і відповідей, опублікованих на сайті в квітні 2025 року, зменшилася на понад 64% порівняно з квітнем 2024 року та впала більш ніж на 90% порівняно з квітнем 2020 року, коли трафік був близький до свого піку.
CEO Stack Overflow Прашант Чандрасекар нещодавно заявив, що його компанія хотіла б перейти від одного основного фокусу, тобто сесії запитань і відповідей, до трьох, додавши «основні напрямки спільноти та кар’єри».
Цікаво, але компанія Stack Overflow вже експериментувала з новими сервісами через свій дослідницький відділ Labs, додавши до свого функціоналу віртуальний помічник з відповідями на основі штучного інтелекту та помічник з питань, а також оновлений сайт вакансій у співпраці з сайтом Indeed. Також у Stack Overflow з’явились Discussions для технічних дебатів та розширення для GitHub Copilot, Slack та Visual Studio Code.
Нагадаємо, що не так давно індійський програміст Наманяй Гоел написав великий пост, в якому розкритикував надмірне захоплення пошуком відповідей в чат-ботах. «Сучасні джуніори навіть не знають, що таке Stack Overflow», — додав він.
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