OpenAI додає в ChatGPT функцію покупок і підказки під час введення тексту

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Компанія OpenAI оголосила про значне оновлення пошуку в ChatGPT. Тепер користувачі зможуть шукати товари та отримувати персональні рекомендації безпосередньо в чаті. Нова функція дозволяє знаходити товари, переглядати їхнє зображення, читати відгуки та переходити за посиланнями до магазинів, повідомляє TechCrunch.

Також користувачі тепер можуть ставити «гіперспецифічні питання природною мовою» та отримувати персоналізовані результати з високою релевантністю. Зараз тестуються такі категорії пошуку товарів, як мода, косметика, товари для дому та електроніка.

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Оновлення вже доступне для всіх користувачів ChatGPT, в тому числі безкоштовних і неавторизованих у системі. Компанія запевняє, що в результатах пошуку реклама з’являтись не буде.

Рекомендації в пошуку генеруються з урахуванням структурованих даних від партнерів, а OpenAI заробляє на цьому комісію з покупок.

Раніше Сем Альтман виступав проти реклами у ChatGPT, але в недавньому інтерв’ю медіа-аналітику Бену Томпсону змінив свою позицію. Він допустив можливість розміщення реклами, щоб OpenAI заробляла партнерські відрахування за покупки, але не продавала б пріоритет у пошуковій видачі, як Google.

Також у ChatGPT з’явилися підказки під час введення тексту, аналогічні автозаповненню в Google. Крім того, OpenAI запустила пошук у WhatsApp через який можна надсилати запити чат-боту та миттєво отримувати відповіді. Пошук працює на базі стандартної ШІ-моделі GPT-4o.

За даними OpenAI, популярність пошуку в ChatGPT стрімко зростає. Минулого тижня користувачі зробили понад мільярд запитів, що підтверджує посилення конкуренції з Google, особливо у сфері онлайн-покупок.

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