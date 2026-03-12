Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри

Впевненість фахівців у стабільності власних компаній стрімко тане. Це створює нові виклики для глобального ринку праці та змушує бізнес терміново переглядати стратегії утримання висококваліфікованих спеціалістів.

Останній звіт Glassdoor Employee Confidence Index за лютий 2026 року зафіксував тривожну динаміку в настроях найманих працівників: люди дедалі менше вірять у перспективи своїх роботодавців в найближчі 6 місяців.

Лідирують в антирейтингу IT-працівники. Лише 47,8% з них позитивно оцінюють майбутнє своєї компанії. Це на 7,1% менше, ніж рік тому, і на 1,6% нижче, ніж у січні 2026 року.

Песимізм у технологічній галузі виник на тлі тривалої турбулентності та численних скорочень, пов’язаних із впровадженням штучного інтелекту. Автоматизація роботи дедалі частіше замінює звичні професійні ролі.

Фахівці середньої ланки побоюються, що їхні навички стануть непотрібними швидше, ніж вони встигнуть адаптуватися до нових інструментів. Лише 45% опитаних очікують покращення ситуації у своїй галузі протягом наступного року. Ця цифра виглядає особливо похмуро порівняно з оптимістичними прогнозами, які панували на початку десятиліття.

Подібна динаміка нагадує настрої часів глобальних фінансових криз, коли ринок завмирав у очікуванні невідомого. Співробітники масово відмовляються від ризикованих переходів у стартапи та обирають стабільність у великих корпораціях. Зміна пріоритетів чітко вказує на завершення епохи легких інвестицій у венчурний капітал.

Цікаво, але найбільш позитивна динаміка щодо оцінки майбутнього зафіксована у людей, які надають будівельні, ремонтні та технічні послуги. За рік частка оптимістів серед них зросла на 1,9% — з 52,8% до 54,7%.

Для українського IT-сектору негативні настрої означають посилення боротьби за закордонні контракти. Підприємцям доведеться докладати більше зусиль, щоб довести надійність власних команд перед західними партнерами.

