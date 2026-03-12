logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/03/2026 14:54

Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри

Дмитро Сімагін

Автор новин

Впевненість фахівців у стабільності власних компаній стрімко тане. Це створює нові виклики для глобального ринку праці та змушує бізнес терміново переглядати стратегії утримання висококваліфікованих спеціалістів.

Останній звіт Glassdoor Employee Confidence Index за лютий 2026 року зафіксував тривожну динаміку в настроях найманих працівників: люди дедалі менше вірять у перспективи своїх роботодавців в найближчі 6 місяців. 

Лідирують в антирейтингу IT-працівники. Лише 47,8% з них позитивно оцінюють майбутнє своєї компанії. Це на 7,1% менше, ніж рік тому, і на 1,6% нижче, ніж у січні 2026 року.

Песимізм у технологічній галузі виник на тлі тривалої турбулентності та численних скорочень, пов’язаних із впровадженням штучного інтелекту. Автоматизація роботи дедалі частіше замінює звичні професійні ролі.

Фахівці середньої ланки побоюються, що їхні навички стануть непотрібними швидше, ніж вони встигнуть адаптуватися до нових інструментів. Лише 45% опитаних очікують покращення ситуації у своїй галузі протягом наступного року. Ця цифра виглядає особливо похмуро порівняно з оптимістичними прогнозами, які панували на початку десятиліття.

Подібна динаміка нагадує настрої часів глобальних фінансових криз, коли ринок завмирав у очікуванні невідомого. Співробітники масово відмовляються від ризикованих переходів у стартапи та обирають стабільність у великих корпораціях. Зміна пріоритетів чітко вказує на завершення епохи легких інвестицій у венчурний капітал.

Цікаво, але найбільш позитивна динаміка щодо оцінки майбутнього зафіксована у людей, які надають будівельні, ремонтні та технічні послуги. За рік частка оптимістів серед них зросла на 1,9% — з 52,8% до 54,7%.

Для українського IT-сектору негативні настрої означають посилення боротьби за закордонні контракти. Підприємцям доведеться докладати більше зусиль, щоб довести надійність власних команд перед західними партнерами.

Нагадаємо, що вчора Google оголосила про запуск пробних версій мобільних ігор.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри

Найбільш обговорювані статті

Cursor запускає ще один інструмент агентного кодування — AutomationsCursor запускає ще один інструмент агентного кодування — Automations
Anthropic запускає маркетплейс інструментів на базі ClaudeAnthropic запускає маркетплейс інструментів на базі Claude
Microsoft: хакери застосовують штучний інтелект на всіх етапах атакMicrosoft: хакери застосовують штучний інтелект на всіх етапах атак
Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблемиOpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLMПрограмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
CEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсаціїCEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсації
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStationSony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохідВсюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід
Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Кому живеться добре: Djinni опублікувала топ-7 наймів в IT за грудень

IT в Україні йде до свого фінального кінця. І потраплятимуть туди виключно за покликом душі

Хороші були часи: Amazon показав зарплати IT-спеціалістів за 2022 рік

Це нова реальність: Djinni опублікував топ-7 наймів січня

Djinni назвав вакансії, які закривають найдовше

Djinni назвав найбільш конкурентні категорії серед досвідченних кандидатів

25% за кордоном, легалізація та релокація: топ ІТ-компанії України підбили підсумки кварталу

Djinni назвала 2 напрямки в IT, які збільшили кількість вакансій в 2022 році

Опубліковано рейтинг міст з найвищими зарплатами розробників

Як увійти в IT: Djinni опублікував топ затребуваних вакансій без вимог до досвіду

Djinni підрахував, скільки відгуків потрібно для отримання оферу

DOU назвав найбільш оплачувані спеціалізації розробників

Українські IT-компанії назвали головні проблеми галузі

Попри звільнення: вісім IT-спеціальностей потрапили в топ-10 кращих робіт 2023 року

Лідери здають позиції: рейтинг найкращих хмарних сервісів України у 2022 році

Де шукати роботу: український CTO оприлюднив добірку з більш ніж 400 сайтами та Telegram-каналами

30% айтівців в пошуку так і не знайшли нову роботу за рік — DOU

«Дівчина не може поїхати додому в Україну — їй забороняє статут компанії»: фахівці Jooble про ситуацію на IT-ринку та тренди наймання

Блокчейн-розробка сьогодні: зарплати і перспективи на ринку праці

Встигніть відгукнутися: Djinni назвав IT-вакансії, які найшвидше зникають

Завдяки розвитку ШІ 50% всіх скілів стануть неактуальними вже через 2 роки — дослідження

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 1 тиждень назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 3 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 3 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 1 тиждень назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри

 12.03.2026 14:54

Perplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini

 12.03.2026 12:41

Google запускає пробні версії мобільних ігор

 12.03.2026 11:09

Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11

 12.03.2026 08:48

OpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPT

 11.03.2026 18:00

Meta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та Messenger

 11.03.2026 17:17

CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів

 11.03.2026 16:15

JetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLI

 11.03.2026 14:58

Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію

 11.03.2026 12:36

Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх

 11.03.2026 10:51

Спецпроєкти

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
4.
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
5.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
6.
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
7.
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
8.
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
9.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
10.
Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: