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Новини 05/06/2025

«Ринок переповнений пропозиціями з України». Чому українські провайдери здають в оренду власні IPv4-адреси

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Українські телекомунікаційні компанії та провайдери масово здають в оренду IPv4-адреси, які свого часу були виділені для роботи та розвитку місцевих мереж. Про це йдеться в дослідженні Дага Мадорі, директора з інтернет-аналізу компанії Kentik, пише The Register. 

З лютого 2022 року по травень 2025 року спостерігається зниження обсягу оголошеного простору IPv4 в Україні на 18,5%. Причин, чому українські інтернет-провайдери здають в оренду свої IPv4-адреси, дві: перша з них суто фінансова, а друга пов’язана з російською окупацією частини східних та південних регіонів. Оскільки росіяни майже відразу переключили інтернет на власну маршрутизацію, це звільнило частину IP-простору. Ці адреси тепер можна здавали в оренду. 

За даними Kentik, лише один «Укртелеком» отримує приблизно $150 тисяч щомісячного доходу від цієї діяльності. Орендовані в Україні IPv4-адреси, іноземці використовують, як правило, для проксі-сервісів чи розширення корпоративних мереж.

Оренда IP-адрес є поширеною практикою, оскільки попит на IPv4 залишається високим. Наприклад, у 2023 році AWS почала стягувати $43,80 за IPv4-адресу на рік. У квітні 2025 року ту ж саму послугу IP-брокери пропонують вже за $30. Падіння цін пов’язують, в тому числі, з надлишковою пропозицією з України. 

Мадорі погоджується, що в умовах війни цілком справедливо, якщо українські оператори зв’язку здають в оренду свої IP-адреси, щоб залишатися на плаву під час війни. Але він також висловив занепокоєння щодо IP-брокерів.

«Чи користуються брокери IPv4 ситуацією, здаючи в оренду так багато IPv4-простору України? Чи справді брокери життєво важливі «для забезпечення фінансової стабільності» українських інтернет-провайдерів? Хто несе відповідальність, коли ці діапазони використовуються для різних проксі-сервісів, які спричиняють проблеми в Інтернеті?» — запитав він.

Партнер видання

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