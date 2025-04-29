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Новини 29/04/2025

Співробітники Xiaomi скаржаться на 15-годинний робочий день і штрафи за вихідні

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

У соцмережі Maimai, яку можна назвати китайським аналогом LinkedIn, поширився пост про те, що Xiaomi змушує співробітників перепрацьовувати. Автор поскаржився, що від них вимагають працювати щонайменше 11,5 годин на день. Про це повідомляє GizmoChina.

Кілька співробітників Xiaomi підтвердили китайському виданню Jiupai News про постійні овертайми, час яких залежить від підрозділу компанії. Наприклад, у підрозділі смартфонів для кожної команди встановлено свою норму. Дехто повинен працювати як мінімум 10,5 годин на день, а хтось 14-15 годин. В іншій команді доводиться працювати по 12,5 годин на день. Співробітник Xiaomi в Шанхаї розповів, що його відділ зобов’язали працювати в середньому 11,5 годин — з 9 ранку до 8:30 вечора, а ще в одного, з провінції Цзянсу, команда працює по 12 годин.

Керівництво не фіксує ці вимоги формально — менеджери доводять їх усно, щоб не залишати «доказів».

Крім того, працівників карають, якщо вони беруть додаткові вихідні при зниженні середнього часу роботи. Передбачається, що співробітники за це мають відпрацьовувати, залишаючись на роботі довше в інші робочі дні.

Триває це, за словами одного працівників компанії, вже майже два роки, хоча відомо публіці стало лише зараз.

У співробітників на аутсорсі умови ще суворіші. Один з них, хто працює за контрактом, розповів, що в їхньому відділі треба працювати по 11 годин щодня, а не в середньому на тиждень. Якщо співробітник пропрацював менше, то повинен відпрацьовувати наступного ранку. Злісних порушників швидко звільняють.

Компанія Xiaomi поки не прокоментувала звинувачення щодо порушень режиму праці.

Партнер видання

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