MiMo-V2-Pro від Xiaomi: майже наздоганяє GPT-5.2 та Opus 4.6 і коштує в 6-7 разів дешевше
Xiaomi Labs офіційно представила MiMo-V2-Pro — свою флагманську LLM-модель, яка має 1 трильйон параметрів. Бенчмарки новинки наближаються до показників американських гігантів OpenAI та Anthropic, при цьому вартість використання моделі через API приблизно в 6-7 разів нижча, пише Venture Beat.
Незалежна організація з бенчмаркінгу Artificial Analysis поставила MiMo-V2-Pro на 10 місце у своєму глобальному індексі інтелекту з оцінкою 49. Це ставить китайську LLM на один рівень з GPT-5.2 Codex, а така популярна модель Grok 4.20 Beta навіть залишається позаду.
Архітектура та ключові специфікації
Модель MiMo-V2-Pro базується на архітектурі Mixture-of-Experts (MoE), що дозволяє поєднувати величезну базу знань із високою швидкістю інференсу:
- Параметри: Загальна кількість — понад 1.1 трлн, проте завдяки MoE під час інференсу активуються лише 42 млрд.
- Контекстне вікно: Рекордні 1,048,576 токенів (1M), що дозволяє «згодовувати» моделі цілі репозиторії коду або об’ємну технічну документацію без втрати уваги (Needle In A Haystack >99%).
- Вихідний буфер: Підтримка генерації до 32,000 токенів за один запит.
Орієнтація на Agentic AI
Головна фішка MiMo-V2-Pro — глибока інтеграція в агентні фреймворки. Модель демонструє SOTA-результати в сценаріях, де ШІ має виконувати роботу, а не просто вести діалог:
- Tool Calling: Оновлена логіка виклику інструментів з мінімальними галюцинаціями в синтаксисі JSON.
- Інтеграція з IDE: Модель вже є базовою для таких інструментів, як Cline, OpenClaw, Kilo Code та Blackbox AI.
- Протокол OpenClaw: Оптимізація під ланцюгове міркування (Chain-of-Thought) для вирішення тасків на рівні senior-розробника (високі бали в SWE-bench).
Економіка та продуктивність
Згідно з останніми звітами Artificial Analysis, MiMo-V2-Pro очолила рейтинг найбільш рентабельних моделей (Cost-Efficiency Index). Вартість використання:
- MiMo-V2-Pro (до 256 тис.): $1 за 1 млн вхідних токенів та $3 за 1 млн вихідних токенів
- MiMo-V2-Pro (256 тис.-1 млн.): $2 за 1 млн. вхідних токенів та $6 за 1 млн. вихідних токенів
- Зчитування кешу: $0,20 за 1 млн токенів для нижчого рівня та $0,40 для вищого рівня
- Запис у кеш: Тимчасово безкоштовно ($0)
Ефективність: Займає 1 місце за обсягом використання на OpenRouter (500 млрд токенів щотижня), обходячи конкурентів за співвідношенням «ціна/якість міркувань».
