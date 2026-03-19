MiMo-V2-Pro від Xiaomi: майже наздоганяє GPT-5.2 та Opus 4.6 і коштує в 6-7 разів дешевше

Xiaomi Labs офіційно представила MiMo-V2-Pro — свою флагманську LLM-модель, яка має 1 трильйон параметрів. Бенчмарки новинки наближаються до показників американських гігантів OpenAI та Anthropic, при цьому вартість використання моделі через API приблизно в 6-7 разів нижча, пише Venture Beat.



Незалежна організація з бенчмаркінгу Artificial Analysis поставила MiMo-V2-Pro на 10 місце у своєму глобальному індексі інтелекту з оцінкою 49. Це ставить китайську LLM на один рівень з GPT-5.2 Codex, а така популярна модель Grok 4.20 Beta навіть залишається позаду.

Архітектура та ключові специфікації

Модель MiMo-V2-Pro базується на архітектурі Mixture-of-Experts (MoE), що дозволяє поєднувати величезну базу знань із високою швидкістю інференсу:

Параметри: Загальна кількість — понад 1.1 трлн , проте завдяки MoE під час інференсу активуються лише 42 млрд .

Контекстне вікно: Рекордні 1,048,576 токенів (1M), що дозволяє «згодовувати» моделі цілі репозиторії коду або об’ємну технічну документацію без втрати уваги (Needle In A Haystack >99%).

Вихідний буфер: Підтримка генерації до 32,000 токенів за один запит.

Орієнтація на Agentic AI

Головна фішка MiMo-V2-Pro — глибока інтеграція в агентні фреймворки. Модель демонструє SOTA-результати в сценаріях, де ШІ має виконувати роботу, а не просто вести діалог:

Tool Calling: Оновлена логіка виклику інструментів з мінімальними галюцинаціями в синтаксисі JSON.

Інтеграція з IDE: Модель вже є базовою для таких інструментів, як Cline, OpenClaw, Kilo Code та Blackbox AI .

Протокол OpenClaw: Оптимізація під ланцюгове міркування (Chain-of-Thought) для вирішення тасків на рівні senior-розробника (високі бали в SWE-bench).

Економіка та продуктивність

Згідно з останніми звітами Artificial Analysis, MiMo-V2-Pro очолила рейтинг найбільш рентабельних моделей (Cost-Efficiency Index). Вартість використання:

MiMo-V2-Pro (до 256 тис.): $1 за 1 млн вхідних токенів та $3 за 1 млн вихідних токенів

MiMo-V2-Pro (256 тис.-1 млн.): $2 за 1 млн. вхідних токенів та $6 за 1 млн. вихідних токенів

Зчитування кешу: $0,20 за 1 млн токенів для нижчого рівня та $0,40 для вищого рівня

Запис у кеш: Тимчасово безкоштовно ($0)

Ефективність: Займає 1 місце за обсягом використання на OpenRouter (500 млрд токенів щотижня), обходячи конкурентів за співвідношенням «ціна/якість міркувань».

Нагадаємо, в Китаї зараз новий тренд: держава фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn