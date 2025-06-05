Apple відмовляється від розробки на Java, віддаючи перевагу Swift

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Внутрішня команда розробників Apple у новому тематичному дослідженні виявила, що «підхід Java до управління пам’яттю більше не відповідає нашим зростаючим вимогам та цілям ефективності». Про це пише DevClass.

Команда почала шукати більш ефективні мови програмування та обрала Swift, переписавши на ній код свого сервісу Password Monitoring. Стверджується, що завдяки цьому Apple досягла 50% зниження при використанні обладнання, 90% зменшення використання пам’яті та 40% збільшення пропускної здатності.

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«Роками наша команда покладалася на Java для забезпечення великомасштабних, критично важливих сервісів завдяки її перевіреній стабільності та продуктивності. Однак підхід Java до управління пам’яттю більше не відповідає нашим зростаючим вимогам та цілям ефективності. Замість того, щоб просто розширювати апаратні ресурси, ми шукали більш ефективну мову для підтримки нашого зростання, одночасно зменшуючи навантаження на сервер», — пояснюють розробники Apple.

Хоча збирач сміття G1 від Java усунув деякі обмеження попередніх версій, запровадивши такі функції, як передбачуваний час пауз, збір на основі регіонів та паралельна обробка. Але навіть з цими досягненнями збирання сміття у великих масштабах залишається проблемою через тривалі паузи збирача під час високих навантажень, збільшення накладних витрат на продуктивність та складність точного налаштування для різноманітних робочих процесів.

Збирання сміття — це метод автоматичного керування пам’яттю в Java шляхом звільнення пам’яті, яка більше не потрібна під час регулярних сканувань.

На відміну від Java, Swift компілюється в нативний код і не потребує JVM (віртуальної машини Java) або JIT (just-in-time) компілятора.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що Apple збирається перейменувати всі свої операційні системи.

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