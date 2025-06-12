logo

Приєднуйтесь до нас

Веб-розробка      12/06/2025

MVP більше не актуальні. Створіть MLP

Валерія Мурадян BLOG

Software Developer у FullCity Consulting

Партнер видання

LLM зруйнували багато чого — і MVP є лише верхівкою айсберга.

Вся філософія випуску MVP-версії програмного забезпечення, яка передбачає компроміси в якості з метою швидкого отримання відгуків користувачів, може вижити лише за умови, що на ринку ще небагато програмного забезпечення. Тому ідея випуску мінімально життєздатного продукту для користувачів з подальшим його вдосконаленням була цілком логічною, коли розробка йшла повільно, таланти були рідкістю, а конкуренція відносно низькою.

Перенесімося в сьогодення, коли практично кожен може створити недопрацьований додаток на Replit, просувати його за допомогою агентів кодування, автоматизувати процес від початку до кінця і в результаті отримати щось, що ледве працює і виглядає як мільйони інших аматорських додатків.

Це навіть не перенасичення ринку. Це буквально вибух програмного забезпечення — і якість більшості з нього, будьмо чесними, не дуже висока. Тому сьогодні кожен, хто створює програмне забезпечення, повинен змінити своє мислення і зосередитися на створенні нового програмного забезпечення, яке буде відрізнятися майстерністю та смаком. Вибачте, але простого MVP вже недостатньо.

Вашими конкурентами більше не є рішення, що не пов’язані з програмним забезпеченням. Найімовірніше, це існуюче, але ледь працююче програмне забезпечення — програмне забезпечення з однаковими інтерфейсами, синьо-білою кольоровою гамою, заокругленими кутами та модальними вікнами, ідеально вирівняне по центру екрана.

Це означає, що якщо ви збираєтеся конкурувати з ним, ваше програмне забезпечення має бути значно кращим. Це те, що зараз називають Minimum Lovable Product — програмне забезпечення, яке не тільки вирішує проблему, сподіваємося, новим способом, але й створене з турботою, смаком і увагою до деталей. Воно виглядає і сприймається інакше, так само як відео, зроблене людиною, виглядає інакше, ніж відео, створене штучним інтелектом.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

Спецпроєкти
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

Всі публікації автора
1 місяць назад

Перше покоління штучного інтелекту
2 місяці назад

Я прийшла за покупками, а не крутити колесо
2 місяці назад

Обережно, тепер вас можуть обдурити на співбесіді з роботодавцем
3 місяці назад

inZOI: як генеративний ШІ змінює ігри, якими ми їх знаємо

Найбільш обговорювані статті

IBM побудує перший у світі квантовий комп'ютер із 200 логічними кубитами. Це переверне світ обчисленьIBM побудує перший у світі квантовий комп’ютер із 200 логічними кубитами. Це переверне світ обчислень
Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.0
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Anthropic випускає чат-бот Claude Gov для секретної та шпигунської роботиAnthropic випускає чат-бот Claude Gov для секретної та шпигунської роботи
Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз'яснює інформаціюШтрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз’яснює інформацію
Розробники чат-ботів у Китаї відключили функцію розпізнавання зображень під час вступних іспитів у країніРозробники чат-ботів у Китаї відключили функцію розпізнавання зображень під час вступних іспитів у країні
Популярність мови програмування SQL впала до історичного мінімуму — рейтинг TIOBEПопулярність мови програмування SQL впала до історичного мінімуму — рейтинг TIOBE
Військові, ветерани та їхні сім’ї можуть безплатно пройти курси з Python від SoftServe
Apple інтегрує ChatGPT та інші LLM-моделі у пакет розробки Xcode 26Apple інтегрує ChatGPT та інші LLM-моделі у пакет розробки Xcode 26
Що таке CI/CD, як він працює та коли знадобиться на проєкті. Лайфхаки та bad practices

Пайплайн CI/CD: що це таке, як застосовується у розробці та bad practices

Український девелопер створив сайт Ukrainian IT Communities: більше 150 ресурсів з бекенду, фронтенду, дизайну та геймдеву

Через неефективність розробники щотижня витрачають зайві 8 годин

Припиніть використовувати localStorage! І зверніть увагу на альтернативи

В Азії більшість користувачів ніколи не грали з клавіатурою. Що буде з геймдевом у найближчі роки

«Щоб стати чудовим розробником, потрібна система»: як працювати продуктивно і не вигоріти — стратегії та інструменти

10 важливих звичок при написанні коду, яких варто дотримуватися розробнику в 2023 році

Скільки рішень ухвалює розробник? Погляд новачка, який запускає продукт

Senior Developer копіпастив зі Stack Overflow. Чому так не варто робити

Написати програму без знання коду? Тепер це стало можливо завдяки GitHub Spark

Currying, або що спільного між програмуванням і McDonald's

Як працює мислення senior-розробників

В чому різниця між фіксом та «костилем»?

Хорошого розробника можна замінити, а поганого — ні

Дослідження розкрило головну проблему командної розробки. І це не швидкість

Розробники повинні вдвічі скоротили обсяг коду, який вони пишуть — президент Cisco

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 1 місяць назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 2 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 3 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 4 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 4 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 3 дні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 3 дні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%
Новини - 1 місяць назад
ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Новини

Де в Україні найлегше знайти першу роботу в IT — результати дослідження

 9 хвилин назад

ChatGPT Codex тестує функцію, яка обирає найкращий варіант коду

 1 годину назад

Google закриває Instant Apps для Android

 3 години назад

В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації

 3 дні назад

Google вперше приховала код Pixel. Відкрите майбутнє Android під питанням

 3 дні назад

Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні

 3 дні назад

Новий Copilot Vision тепер може «бачити» програми у Windows

 3 дні назад

Рівень безробіття в американській ІТ-галузі зростає п'ятий місяць поспіль

 3 дні назад

Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою

 4 дні назад

Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

 4 дні назад

Спецпроєкти

Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
Топ текстів тижня
1.
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
2.
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
3.
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
4.
Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту
5.
Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS
6.
Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів
7.
Українська ІТ-компанія Atola Technology переходить на чотириденний робочий тиждень
8.
Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою
9.
Технічна інфраструктура Telegram контролюється людиною, чиї компанії співпрацювали з ФСБ — розслідування
10.
Розробники скаржаться, що Google надто ускладнює Android-розробку

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: