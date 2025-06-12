MVP більше не актуальні. Створіть MLP

LLM зруйнували багато чого — і MVP є лише верхівкою айсберга.
Вся філософія випуску MVP-версії програмного забезпечення, яка передбачає компроміси в якості з метою швидкого отримання відгуків користувачів, може вижити лише за умови, що на ринку ще небагато програмного забезпечення. Тому ідея випуску мінімально життєздатного продукту для користувачів з подальшим його вдосконаленням була цілком логічною, коли розробка йшла повільно, таланти були рідкістю, а конкуренція відносно низькою.
Перенесімося в сьогодення, коли практично кожен може створити недопрацьований додаток на Replit, просувати його за допомогою агентів кодування, автоматизувати процес від початку до кінця і в результаті отримати щось, що ледве працює і виглядає як мільйони інших аматорських додатків.
Це навіть не перенасичення ринку. Це буквально вибух програмного забезпечення — і якість більшості з нього, будьмо чесними, не дуже висока. Тому сьогодні кожен, хто створює програмне забезпечення, повинен змінити своє мислення і зосередитися на створенні нового програмного забезпечення, яке буде відрізнятися майстерністю та смаком. Вибачте, але простого MVP вже недостатньо.
Вашими конкурентами більше не є рішення, що не пов’язані з програмним забезпеченням. Найімовірніше, це існуюче, але ледь працююче програмне забезпечення — програмне забезпечення з однаковими інтерфейсами, синьо-білою кольоровою гамою, заокругленими кутами та модальними вікнами, ідеально вирівняне по центру екрана.
Це означає, що якщо ви збираєтеся конкурувати з ним, ваше програмне забезпечення має бути значно кращим. Це те, що зараз називають Minimum Lovable Product — програмне забезпечення, яке не тільки вирішує проблему, сподіваємося, новим способом, але й створене з турботою, смаком і увагою до деталей. Воно виглядає і сприймається інакше, так само як відео, зроблене людиною, виглядає інакше, ніж відео, створене штучним інтелектом.
Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.
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