Розробники повинні вдвічі скоротили обсяг коду, який вони пишуть — президент Cisco

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Президент Cisco Джиту Патель висловив бажання, щоб розробники компанії вдвічі скоротили обсяг написаного ними коду. Про це він заявив, виступаючи на сесії запитань і відповідей для ЗМІ перед конференцією Cisco Live, пише The Register.

«Їм слід опанувати оркестровку та інновації, а не синтаксис. Я б волів, щоб наші люди думали про наступний великий прорив, а не про синтаксис коду, — пояснив Патель.

За словами керівника Cisco, скоротити обсяг коду допоможе агентний штучний інтелект. Він переконаний, що такий інструмент значно полегшить роботу для 27 тисяч розробників компанії.

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Патель повторив свій заклик до розробників наступного дня під час основної доповіді на конференції, після того як директор з продуктів OpenAI та нещодавно призначений член правління Cisco Кевін Вейл згадав фільм 2016 року «Приховані фігури», у якому зображено працівників NASA на початку 1960-х років, які вручну розраховували траєкторії ракет.

«Хто цим зараз займається?», — запитав Вейл. Далі він дав прогноз, що протягом п’яти наступних років розробники, які пишуть увесь свій код самостійно, виглядатимуть такими ж химерними, як і події у фільмі. Кевін Вейл закликав розробників менше друкувати та більше використовувати штучний інтелект.

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