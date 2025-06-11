Розробники повинні вдвічі скоротили обсяг коду, який вони пишуть — президент Cisco
Президент Cisco Джиту Патель висловив бажання, щоб розробники компанії вдвічі скоротили обсяг написаного ними коду. Про це він заявив, виступаючи на сесії запитань і відповідей для ЗМІ перед конференцією Cisco Live, пише The Register.
«Їм слід опанувати оркестровку та інновації, а не синтаксис. Я б волів, щоб наші люди думали про наступний великий прорив, а не про синтаксис коду, — пояснив Патель.
За словами керівника Cisco, скоротити обсяг коду допоможе агентний штучний інтелект. Він переконаний, що такий інструмент значно полегшить роботу для 27 тисяч розробників компанії.
Патель повторив свій заклик до розробників наступного дня під час основної доповіді на конференції, після того як директор з продуктів OpenAI та нещодавно призначений член правління Cisco Кевін Вейл згадав фільм 2016 року «Приховані фігури», у якому зображено працівників NASA на початку 1960-х років, які вручну розраховували траєкторії ракет.
«Хто цим зараз займається?», — запитав Вейл. Далі він дав прогноз, що протягом п’яти наступних років розробники, які пишуть увесь свій код самостійно, виглядатимуть такими ж химерними, як і події у фільмі. Кевін Вейл закликав розробників менше друкувати та більше використовувати штучний інтелект.
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