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Новини 27/05/2025

Хакери атакували розробника програмного продукту MATLAB — вимагають викуп

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія MathWorks повідомила про те, що 18 травня стала жертвою атаки програми-вимагача, яка вивела з ладу MATLAB, флагманський продукт, яким користуються понад 5 мільйонів людей у ​​всьому світі. Про це пише The Register.

Лише 26 травня MathWorks нарешті підтвердила підозри багатьох користувачів про те, що компанію атакували хакери, оскільки сервер ліцензування MathWorks не працює вже кілька днів. Оскільки проблема досі не вирішена, компанії довелось визнати, що труднощі з «кількома програмами» виникли 18 травня. 

«MathWorks зазнала атаки програмного забезпечення-вимагача. Ми повідомили про це федеральні правоохоронні органи. Атака вплинула на наші ІТ-системи. Деякі з наших онлайн-програм і деякі внутрішні системи стали недоступними, починаючи з неділі, 18 травня. Повне відновлення ще далеко, багато програм і сервісів залишаються офлайн або мають погіршену функціональність, але більшість функцій MATLAB вже повернулися», — йдеться в заяві компанії.

MATLAB — дуже популярний пакет програмного забезпечення для таких завдань, як аналіз даних, розробка алгоритмів, візуалізація даних, числовий аналіз та обчислення тощо.

MATLAB часто використовується в навчальних класах, від початкової школи до університету, як інструмент навчання та оцінювання. Збій стався в розпал сезону іспитів, залишивши багатьох учнів без важливого інструменту для роботи над своїми дипломними проектами.

Деякі користувачі визнали, що їм довелось встановити піратське програмне забезпечення, щоб відновити доступ до функціоналу MATLAB.

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