Новини 20/03/2026 12:16

Хакери використовують критичну вразливість Zimbra для атак на українські державні установи

Дмитро Сімагін

Редактор

Хакерське угруповання APT28 (також відоме як Fancy Bear або Strontium), яке пов’язують із російським ГРУ, активно використовує нещодавно виявлену критичну вразливість у поштовому клієнті Zimbra Collaboration Suite (ZCS) для злому українських урядових ресурсів та e-mail акаунтів.

Однією з цілей кіберзлочинців є Державне агентство гідрології України, важлива установа Міністерства інфраструктури, яка займається навігаційним, морським та гідрографічним обслуговуванням. Для доставки шкідливого навантаження JavaScript, вбудованого в тіло електронного листа, використовується запит нібито від кандидата на стажування в Держгідрографію.

У повідомленні, яке написане українською мовою, відправник представляється студенткою 4-го курсу Національної академії внутрішніх справ, яка запитує, чи знає одержувач про можливость стажування або контакти, з якими вона могла б зв’язатися. При цьому відправник вибачається, якщо електронний лист потрапить до неправильної поштової скриньки, що є класичною тактикою для побудови довіри.

 

Особливістю атаки є відсутність звичних вкладених файлів. Натомість хакери користуються надзвичайно серйозним недоліком безпеки Zimbra (CVE-2025-66376), який виникає через збережений міжсайтовий скриптинг (XSS). Зловмисники можуть використовувати його для отримання доступу до віддаленого виконання коду (RCE) та компрометації сервера Zimbra й облікового запису електронної пошти.

«Фішинговий лист не містить шкідливих вкладень, підозрілих посилань чи макросів. Весь ланцюг атаки знаходиться всередині HTML-тіла одного електронного листа, шкідливих вкладень немає», — заявили в Seqrite Labs.

Електронний лист містить прихований шкідливий код JavaScript, вбудований у блок <div style=”display:none”>. Це великий скрипт у кодуванні base64 всередині HTML-тіла.

Скрипт виконується непомітно у браузері та починає збирати облікові дані, токени сеансу, резервні коди 2FA, збережені в браузері паролі та вміст поштової скриньки жертви за останні 90 днів, причому всі дані витягуються через DNS та HTTPS.

Технічні деталі вразливості

Критична вразливість CVE-2024-45519 виникає через недостатню фільтрацію вхідних даних, що передаються командній оболонці (shell) під час обробки SMTP-запитів. Це дозволяє зловмиснику надіслати спеціально сформований запит на порт сервісу логів та виконати довільні команди в системі з правами користувача Zimbra.

Вектор атаки та Payload

За даними CERT-UA та СБУ, атаки APT28 характеризуються наступним ланцюжком:

  • Розвідка: Сканування інфраструктури на наявність відкритих портів Zimbra.
  • Експлуатація: Надсилання SMTP-пакетів, що містять корисне навантаження (payload) у полі отримувача або заголовках, які парсяться сервісом postjournal.
  • Backconnect Shell: Після успішного виконання коду сервер ініціює з’єднання з C2-сервером хакерів.
  • Ексфільтрація: Використання інструментів для збору поштових баз, облікових даних та встановлення персистентності (закріплення) в системі.

Що потрібно перевірити (IoC та рекомендації)

Якщо ви адмініструєте поштові сервери Zimbra, зверніть увагу на наступні кроки:

  • Оновлення версії: Вразливість була усунена у вересневих патчах 2024 року. Переконайтеся, що ви використовуєте наступні версії або новіші: ZCS 9.0.0 Patch 41, ZCS 10.0.9, ZCS 10.1.1, ZCS 8.8.15 Patch 46.
  • Конфігурація postjournal: Якщо ви не використовуєте функціонал логування через цей сервіс, його рекомендується вимкнути або обмежити доступ до нього на рівні мережевого екрана (за замовчуванням порт 10027).
  • Моніторинг логів: Перевірте логи SMTP та системні журнали на предмет підозрілих викликів команд через sh або bash, які ініційовані процесом Zimbra.
  • Мережева безпека: Обмежте вихідні з’єднання з поштових серверів лише необхідними напрямками, щоб запобігти роботі реверс-шеллів (Reverse Shell).

Чому це важливо

APT28 традиційно фокусується на зборі розвідданих. Враховуючи популярність Zimbra в державному та корпоративному секторах України, CVE-2024-45519 стала пріоритетним вектором для отримання доступу до конфіденційного листування. Статус вразливості критичний. Рекомендується негайне встановлення патчів.

Нагадаємо, підшукуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерів.

Найбільш обговорювані статті

75% резюме не доходять до живих рекрутерів — не проходять через фільтри штучного інтелекту75% резюме не доходять до живих рекрутерів — не проходять через фільтри штучного інтелекту
Штучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження JellyfishШтучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження Jellyfish
Nvidia представила DLSS 5 — нову технологію покращення графіки відеоігор. Гейм-спільнота не в захватіNvidia презентувала DLSS 5 та викликала шквал критики у гейм-спільноти
Google Gemini отримав нову функцію в стилі ChatGPTGoogle Gemini отримав нову функцію в стилі ChatGPT
Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — ІнтерполШахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол
Блокнот у Windows 11 отримав підтримку зображеньБлокнот у Windows 11 отримав підтримку зображень
JetBrains закриває Code With Me: парне програмування йде в минулеJetBrains закриває Code With Me: парне програмування йде в минуле
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПКManus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
AMD пропонує рішення для локального запуску агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та RadeonAMD запускає агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon
Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

Всі навколо крадуть

«Стоять в чергах і нічого не купують»: ІТ-армія України зламала платіжні системи «Сбербанку» і «Тінькофф»

Російські хакери ламають акаунти українців завдяки вразливості WinRAR

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 3 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 тиждень назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 4 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 3 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 2 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 3 тижні назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Новини

Хакери використовують критичну вразливість Zimbra для атак на українські державні установи

 20.03.2026 12:16

ChatGPT, браузер та Codex об'єднають в єдину суперпрограму для ПК

 20.03.2026 10:50

5 років ув'язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень

 20.03.2026 08:41

MiMo-V2-Pro від Xiaomi: майже наздоганяє GPT-5.2 та Opus 4.6 і коштує в 6-7 разів дешевше

 19.03.2026 17:56

Meta закриє доступ до Horizon Worlds через VR. Залишиться лише мобільна версія

 19.03.2026 17:05

Голосовий UI-дизайн від Google: що вміє оновлений вайб-інструмент Stitch

 19.03.2026 16:19

Новий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників

 19.03.2026 14:56

У вас є 20 000 підписників в YouTube чи TikTok? Якщо так, Facebook буде вам платити $100 щомісяця

 19.03.2026 11:30

Apple блокує оновлення програм вайб-кодингу в App Store

 19.03.2026 10:26

Адміністратори українських сайтів — нова пріоритетна ціль для російських хакерів

 19.03.2026 08:58

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
2.
Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту
3.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
4.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
5.
Новий тренд: Китай фінансує тисячі ШІ-компаній без найманих працівників
6.
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
7.
Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол
8.
Адміністратори українських сайтів — нова пріоритетна ціль для російських хакерів
9.
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом
10.
Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор

