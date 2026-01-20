logo

Новини 20/01/2026 09:33

JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року

Дмитро Сімагін

Журналіст

Команда jQuery оновила однойменну JS-бібліотеку до версії 4.0, що є першим великим релізом майже за 10 років, повідомляє блог проекту. У jQuery 4.0 припинено підтримку застарілого браузера IE (Internet Explorer) 10, код бібліотеки змінено для використання модулів ECMAScript (ES).

jQuery — це популярна бібліотека JavaScript з відкритим кодом, яка спрощує веб-розробку за допомогою API, сумісного з більшістю браузерів. За даними W3Techs, jQuery використовують 88% усіх веб-сайтів та 70,9% із 10 млн найбільш відвідуваних сайтів. Вихідний код jQuery 4.0 опубліковано на GitHub під ліцензією MIT.

Оскільки в версія 4.0 видалили застарілі API та підтримку деяких браузерів, це дозволило скоротити розмір gzip-архіву з бібліотекою на 3 КБ. Повна версія тепер займає 27,5 КБ, а спрощена збірка, яка видаляє модулі ajax та веб-анімацію, важить лише 19,5 КБ.

Крім відмови від підтримки IE 10, з бібліотеки видалили сумісність з браузером Edge (до Chromium), старими версіями Firefox, Android та iOS. 

Новинкою у jQuery 4.0 стала підтримка довірених типів (Trusted Types), яка вирішує проблему атак міжсайтового скриптингу, коли зовнішній код може бути використаний для встановлення небезпечних властивостей елементів, таких як .innerHTML. 

jQuery було випущено 20 років тому програмістом Джоном Резігом, у той час, коли більшість браузерів були несумісні між собою. Головною проблемою тоді було кодування асинхронного JavaScript, який міг працювати в IE, Firefox та Safari. Оскільки реліз jQuery вирішив усі ці проблеми, бібліотека одразу стала популярною у веб-розробці.

Тим не менш, з jQuery є деякі проблеми, головна з яких полягає в тому, що багато розробників використовують старі версії цієї бібліотеки. W3techs вважає, що 19% сайтів, які застосовують jQuery, досі працюють на версії 2.0, якій десять років.

Нагадаємо, що на кожну п’яту JavaScript-вакансію в українському IT з’являється 100 і більше претендентів.

