На кожну п’яту JavaScript-вакансію в українському IT з’являється 100 і більше претендентів

Фронтенд залишається найбільш конкурентною сферою для пошуку роботи в українському IT. За даними сервісу Djinni, на сьогодні 20,39% опублікованих вакансій для JavaScript-розробників мають 100 або більше відгуків. Серед усіх вакансій таких лише 2,7%.

Для порівняння: QA (тестування ПЗ) має показник 16% вакансій на 100 і більше відгуків, .NET — 4,67%, Java — 4,59%, Python — 3,92%.

Найбільш конкурентні вакансії в популярних категоріях:

Middle Front-End Developer (React) — 633 відгуки

Junior Project Manager, IT — 489 відгуків.

Middle/Senior UX/UI Designer — 342 відгуки.

QA Engineer (manual) — 338 відгуків.

HR operations manager / HR Менеджер з корпоративної культури — 331 відгуки.

Full Stack/JavaScript Developer — 235 відгуків

Senior Python Developer чи Data Engineer (Advanced Aggregation) — 227 відгуки

Junior idea generator and Trends Researcher — 213 відгуків.

Senior Data Analyst — 184 відгуки.

Серед вакансій для розробників найменш конкурентними є Node.js. Лише 1,91% вакансій для цього фаху мають 100 і більше відгуків. Також відносно непоганий показник має PHP — 2,15%.

Нагадаємо, що за даними DOU, 22% початківців витрачають більше року на пошук роботи в українському IT. Зокрема, 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, витратили на це понад два місяці. 75% розробників-початківців знаходяться в пошуку понад два місяці.