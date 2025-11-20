logo

Новини 20/11/2025 15:15

На кожну п’яту JavaScript-вакансію в українському IT з’являється 100 і більше претендентів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Фронтенд залишається найбільш конкурентною сферою для пошуку роботи в українському IT. За даними сервісу Djinni, на сьогодні 20,39% опублікованих вакансій для JavaScript-розробників мають 100 або більше відгуків. Серед усіх вакансій таких лише 2,7%. 

Для порівняння: QA (тестування ПЗ) має показник 16% вакансій на 100 і більше відгуків, .NET — 4,67%, Java — 4,59%, Python — 3,92%. 

Найбільш конкурентні вакансії в популярних категоріях:  

  • Middle Front-End Developer (React) — 633 відгуки
  • Junior Project Manager, IT — 489 відгуків. 
  • Middle/Senior UX/UI Designer — 342 відгуки.
  • QA Engineer (manual) — 338 відгуків. 
  • HR operations manager / HR Менеджер з корпоративної культури — 331 відгуки. 
  • Full Stack/JavaScript Developer — 235 відгуків 
  • Senior Python Developer чи Data Engineer (Advanced Aggregation) — 227 відгуки 
  • Junior idea generator and Trends Researcher — 213 відгуків. 
  • Senior Data Analyst — 184 відгуки.

Серед вакансій для розробників найменш конкурентними є Node.js. Лише 1,91% вакансій для цього фаху мають 100 і більше відгуків. Також відносно непоганий показник має PHP — 2,15%.

Нагадаємо, що за даними DOU, 22% початківців витрачають більше року на пошук роботи в українському IT. Зокрема, 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, витратили на це понад два місяці. 75% розробників-початківців знаходяться в пошуку понад два місяці.

 

