Користування GitHub Actions стане платним з 1 березня 2026 року

Платформа спільної розробки та хостингу коду GitHub оголосила про запровадження плати за користування GitHub Actions у розмірі $0,002 за хвилину, яка застосовуватиметься до використання власного раннера. Плата почне зніматись з 1 березня 2026 року, пише блог компанії.

Використання раннера в публічних репозиторіях залишиться безкоштовним. Для клієнтів GitHub Enterprise Server цінова структура не зміниться. Щоб оцінити майбутні витрати, розробники можуть скористатись спеціальним онлайн-калькулятором.

Раннери (runners) – це віртуальні машини, які виконують завдання в робочому процесі GitHub Actions. Наприклад, раннер може клонувати ваш репозиторій локально, встановлювати тестове програмне забезпечення, а потім виконувати команди, які оцінюють ваш код. GitHub надає раннери, які розробник може використовувати для запуску своїх завдань, також він має можливість розмістити на платформі власні раннери.

Додатково оголошено, що з 1 січня 2026 року GitHub знизить ціну на раннери, розміщені на GitHub, до 39% залежно від типу використовуваної машини. Квоти на безкоштовне використання хвилин залишаться незмінними.

Запровадження плати за користування GitHub Actions компанія пояснює тим, що клієнти з самостійно розміщеними раннерами могли використовувати значну частину інфраструктури та послуг GitHub Actions безкоштовно. Це означало, що витрати на підтримку та розвиток цих важливих послуг значною мірою субсидувалися цінами, встановленими для раннерів, розміщених на GitHub.