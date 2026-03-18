Мінекономіки: цифрова платформа оцінки «Пульс» заощадила бізнесу 2 млрд грн

Завдяки впровадженню онлайн-інструменту оцінки бізнесу «Пульс» та активній роботі Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України, вдалося досягти значних результатів у захисті інтересів українських компаній.

Про це в інтерв’ю виданню The Page розповів Олександр Циборт, заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ключові досягнення платформи оцінки бізнесу «Пульс»:

68% вирішених проблем: Понад дві третини скарг та запитів, що надійшли від підприємців, отримали позитивне вирішення.

2 млрд грн економії: Саме таку суму вдалося зберегти бізнесу завдяки скасуванню неправомірних штрафів, розблокуванню податкових накладних та припиненню тиску з боку контролюючих органів.

Системні зміни: Платформа дозволяє не лише розв'язувати окремі кейси, а й виявляти «вузькі місця» в законодавстві та адмініструванні.

За словами Олександра Циборта, «Пульс» став ефективним каналом прямого зв’язку між державою та приватним сектором. Він забезпечує прозорий моніторинг того, як державні органи реагують на звернення підприємців, що мінімізує корупційні ризики та бюрократичну тяганину. «Пульс» захищає від необґрунтованих перевірок, допомагає в питаннях митного та податкового регулювання, а також підтримує експортерів.



Ще один цифровий проект, над яким зараз працює команда Мінекономіки, називається «єЧек». На сьогодні він стартував для клієнтів банків ПриватБанк, ПУМБ, VST Bank і monobank у торговельних мережах «Аврора», «Фора», Auchan та на АЗС «Укрнфта».

Хоча це поки пілот, але «єЧек» демонструє вражаючі результати. За 20 днів роботи це вже 5 млн чеків по цифрових транзакціях, тобто мінус тисяча кілометрів паперу і суттєва економія для бізнесу, тому що кожен чек обходиться в 7 копійок.

