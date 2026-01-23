logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/01/2026 15:47

Мова програмування Rust оновлена до версії 1.93

Дмитро Сімагін

Журналіст

Команда Rust оновила мову програмування до версії 1.93. Новий реліз, який має коміти від 406 розробників з усього світу, покращує операції, пов’язані з DNS-резолвером для реалізації musl — стандартної бібліотеки мови C, яка вбудована в Rust. 

Розробники, у яких попередні версії Rust були встановлені через rustup, можуть оновитися до Rust 1.93, запустивши команду rustup update stable.

Головної зміною, присутньою в новому релізі, є оновлення бібліотеки musl до версії 1.2.5. Передбачається, що це покращить мережеву роботу та зробить її більш надійною, особливо з урахуванням великих DNS-записів та рекурсивних серверів імен.

Однак, оновлена ​​бібліотека musl також містить критичну зміну: видалення кількох застарілих символів сумісності, які використовувалися в бібліотеці Rust libc. Виправлення для цього було додано до libc 0.2.146 у червні 2023 року (2,5 роки тому). Оскільки це виправлення отримало достатньо широку підтримку, команда внесла зміни в цільові середовища Rust.

Крім того, команда Rust повідомила, що Rust 1.93 налаштовує внутрішню структуру стандартної бібліотеки, щоб дозволити глобальним розподільникам пам’яті, написаним на Rust, використовувати std thread_local! і std::thread::current без проблем з повторним входом, використовуючи системний розподільник. 

Також у Rust 1.93 тепер атрибут cfg можна застосовувати до окремих операторів у блоці asm!. Атрибут cfg умовно включає форму, до якої він приєднаний, на основі предиката конфігурації. 

Нарешті, Rust 1.93 стабілізує 23 різних API. Rust 1.93 вийшов після минуломісячного випуску Rust 1.92, в якому майбутні lints сумісності за замовчуванням відхилялися, тому їхнє виявлення призводило до помилки компіляції.

Найбільш обговорювані статті

Податки від ІТ-бізнесу зросли на 34% — очільниця ДПС УкраїниПодатки від ІТ-бізнесу зросли на 34% — очільниця ДПС України
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного текстуGoogle випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїнуФінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну
«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників
Кіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угрупування Black BastaКіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угруповання Black Basta
JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 рокуJavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року
Google ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерелGoogle ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерел
Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорівТворець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів
FRACTAL перейменовує свою рекрутингову агенцію на talanovytiFRACTAL перейменовує свою рекрутингову агенцію на talanovyti
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

Незадоволені роботою? Спробуйте Rust: чому це мова майбутнього і які її головні переваги

Основи Rust: пишемо перші тестові програми

Топ мов програмування з найвищими зарплатами у 2022 році

DOU назвав найпопулярнішу мову програмування в 2023 році

Основи Rust: читання з файлів

Книжні новинки-2023: що почитати розробнику

GitHub назвав ТОП-10 мов програмування, що стрімко набирають популярність

Лінус Торвальдс висловився щодо впровадження Rust у Linux — на користувачів нових версій можуть чекати сюрпризи

Основи Rust: рядки та матчинг

Прорив Python та топ ШІ-тулзів: Stack Overflow опублікував рейтинг мов програмування

Індекс TIOBE визначив найпопулярнішу мову програмування 2022 року

Чому варто вивчати Rust: 5 аргументів на користь технології

Ілон Маск хоче перенести урядові системи США з архаїчного COBOL на Java

З якою мовою програмування найлегше знайти роботу: результати дослідження

Топ мов програмування липня: JS «вибув» із п'ятірки

Перехід Google на «безпечну для пам'яті» мову Rust зменшив кількість вразливостей в Android на 52%

У нас своя атмосфера: Djinni назвав найпопулярніші мови програмування в Україні

Названо мови програмування з найвищими медіанними зарплатами

У Microsoft втомилися від двох мов програмування: топменеджер компанії закликав усіх від них відмовитись

Улюбленець хакерів повернувся в топ-10 мов програмування Tiobe

Розробник «шкільної» мови програмування BASIC помер у віці 96 років

В Google вважають, що мова програмування Rust вдвічі ефективніша за C++

Вакансії для досвідчених Rust-девелоперів потрапили в топ найпопулярніших за місяць

Топ текстів
- 4 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 4 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 4 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 4 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 1 тиждень назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Спецпроєкти - 3 дні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 3 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 3 тижні назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 1 місяць назад
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

Новини

Мова програмування Rust оновлена до версії 1.93

 23.01.2026 15:47

«Дія» отримає функціонал для пошуку роботи

 23.01.2026 14:56

Microsoft представляє новий інструмент WinApp CLI, який спрощує розробку програм для Windows

 23.01.2026 12:22

JetBrains інтегрувала Codex в свої IDE та показала, як з ним працювати

 23.01.2026 10:39

Міноборони України разом з Palantir починає тестування військових моделей штучного інтелекту

 23.01.2026 09:42

«Вони використовували вайб-кодинг»: хакер створив каталог «небезпечних додатків»

 22.01.2026 16:28

Розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP Morgan

 22.01.2026 15:28

Найбільш популярне середовище керування SQL Server тепер підтримує автозавершення коду GitHub Copilot

 22.01.2026 12:26

Blue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/сек

 22.01.2026 11:13

Заснований українцями стартап Preply отримав оцінку в $1,2 млрд

 22.01.2026 09:45

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Топ текстів тижня
1.
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
2.
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
3.
X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python
4.
JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року
5.
«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників
6.
Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну
7.
OpenAI відкриває необмежений доступ до GPT-5.2 Instant і попереджає про появу реклами
8.
Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів
9.
Україна передасть союзникам «мільйони годин відео», зроблених з військових дронів, для навчання ШІ-моделей
10.
Нова сварка між Маском та Альтманом: обидва з’ясовували, чия технологія вбила більше людей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: