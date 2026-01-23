Мова програмування Rust оновлена до версії 1.93

Команда Rust оновила мову програмування до версії 1.93. Новий реліз, який має коміти від 406 розробників з усього світу, покращує операції, пов’язані з DNS-резолвером для реалізації musl — стандартної бібліотеки мови C, яка вбудована в Rust.

Розробники, у яких попередні версії Rust були встановлені через rustup, можуть оновитися до Rust 1.93, запустивши команду rustup update stable.

Головної зміною, присутньою в новому релізі, є оновлення бібліотеки musl до версії 1.2.5. Передбачається, що це покращить мережеву роботу та зробить її більш надійною, особливо з урахуванням великих DNS-записів та рекурсивних серверів імен.

Однак, оновлена ​​бібліотека musl також містить критичну зміну: видалення кількох застарілих символів сумісності, які використовувалися в бібліотеці Rust libc. Виправлення для цього було додано до libc 0.2.146 у червні 2023 року (2,5 роки тому). Оскільки це виправлення отримало достатньо широку підтримку, команда внесла зміни в цільові середовища Rust.

Крім того, команда Rust повідомила, що Rust 1.93 налаштовує внутрішню структуру стандартної бібліотеки, щоб дозволити глобальним розподільникам пам’яті, написаним на Rust, використовувати std thread_local! і std::thread::current без проблем з повторним входом, використовуючи системний розподільник.

Також у Rust 1.93 тепер атрибут cfg можна застосовувати до окремих операторів у блоці asm!. Атрибут cfg умовно включає форму, до якої він приєднаний, на основі предиката конфігурації.

Нарешті, Rust 1.93 стабілізує 23 різних API. Rust 1.93 вийшов після минуломісячного випуску Rust 1.92, в якому майбутні lints сумісності за замовчуванням відхилялися, тому їхнє виявлення призводило до помилки компіляції.