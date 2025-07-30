Нові функції Telegram: платний пошук, рейтинг акаунтів, продаж подарунків

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Аналіз коду бета-версії Telegram (v11.14.0) виявив кілька нових функцій, про які за кілька тижнів буде офіційно оголошено з виходом стабільної версії застосунку. Однією з таких функцій є платний пошук по постах, повідомляє Telegram-канал teleLakel.

За допомогою платного пошуку користувачі матимуть можливість знайти першоджерело новини та побачити всі канали, які її опублікували. Кожного дня користувачам буде доступно по два безкоштовні запити на пошук. Додаткові два запити два обійдуться в 10 зірок.

Це перша платна функція Telegram, яка не входить до передплати Premium. Раніше всі додаткові функції та розширення лімітів можна було отримати в межах тарифу Premium. Очікується, що пошук з платними опціями з’явиться у найближчому оновленні месенджера.

Що стосується рейтингу акаунтів Telegram, то ця функція відображатиме активність користувача — скільки зірок він витратив на купівлю чи продаж подарунків, платні реакції в каналах та пропозиції платних публікацій. Рейтинг може знизитись, якщо користувач конвертує подарунки назад у зірки. Рейтинг також відображається у ботів — вони заробляють його, надсилаючи подарунки.

Ще однією новою функцією стане продаж NFT-подарунків на внутрішньому ринку Telegram за TON. Токени, зароблені від продажу подарунків, будуть додані до балансу облікового запису користувача та згодом можуть бути використані для оплати платних публікацій у каналах.

Подарунок можна виставити на продаж з мінімальною ціною 1 TON та максимальною 100 000 TON. Якщо подарунок виставлено на продаж у TON, користувачі все одно зможуть купити його за зірки. Telegram бере комісію 10% з кожного продажу.

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