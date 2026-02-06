logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/02/2026 10:46

Португальська компанія TEKEVER шукає фахівців з розробки безпілотних систем для команди в Україні

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія TEKEVER, провідний європейський постачальник безпілотних авіаційних систем з використанням штучного інтелекту, відкриває нові інженерні та технічні вакансії в Україні для створення локальної команди.

TEKEVER тісно співпрацює зі Збройними Силами України з 2022 року. Платформи AR3 та AR5 підтримували операції по всій території України, виконали тисячі місій та сумарно перевищили 50 000 льотних годин.

Цей операційний досвід безпосередньо вплинув на підхід TEKEVER до розробки. AR3 EVO, представлений у вересні 2025 року, включає понад 100 технічних удосконалень, сформованих на основі зворотного зв’язку від операторів та досвіду виконання місій.

Нові позиції посилять локальні спроможності TEKEVER Ukraine у сферах інтеграції, випробувань та оцінки, технічного обслуговування й ремонту, а також навчання. Члени команди працюватимуть з платформами TEKEVER, забезпечуючи обслуговування, ремонт, прототипування та спільні інтеграційні проєкти з українськими виробниками з метою постійного вдосконалення спроможностей на основі реальних умов експлуатації.

Коментуючи запуск кампанії, Катерина Безсудна, директорка TEKEVER Ukraine, зазначила:

«Ми переходимо від присутності до системної роботи в Україні — з локальною командою, інфраструктурою та довгостроковим баченням. Для нас важливо будувати команду тут, разом з українськими фахівцями, які розуміють контекст і мають унікальний практичний досвід».

Відкриті вакансії:

  • UAS Integration, Trials and Evaluation Engineer, Team Lead
  • Integration, Trials and Evaluation Engineer
  • Maintenance Team Lead
  • UAS Maintenance Technician
  • UAS Composite Repair & Fabrication Technician
  • UAS Lead Instructor
  • UAS Instructor

TEKEVER особливо заохочує подаватися військових ветеранів, чий досвід і місійно-орієнтований підхід можуть бути надзвичайно цінними для цих ролей. Подати заявку можна за посиланням: https://forms.gle/ai9TXvN7gqHv35Mu9

Компанія TEKEVER, головний офіс якої знаходиться в Лісабоні, в квітні 2025 року офіційно відкрила представицтво в Україні. У вересні 2025-го Катерину Безсудну призначили директоркою TEKEVER Ukraine.

Головна > Новини > Португальська компанія TEKEVER шукає фахівців з розробки безпілотних систем для команди в Україні

Найбільш обговорювані статті

Російські військові образились на Ілона Маска за відключення StarlinkРосійські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження AnthropicВикористання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесуДо роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу
У Хмельницькому суд зобов'язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУУ Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»
Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компанійРеліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній
Anthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації CoworkAnthropic додала агентні плагіни в інструмент автоматизації Cowork
Україна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідженняУкраїна може допомогти Європі зменшити технологічну залежність від США та Китаю — дослідження
Популярний редактор коду Notepad++ зламаноПопулярний редактор коду Notepad++ зламано
Потрібні інженери та ІТ-фахівці. Сили безпілотних систем відкрили вакансії в унікальному підрозділі

Дорогі, крихкі, неефективні: американські дрони погано себе показали на війні в Україні

Простий та дешевий. Українська Flytech запустила масове виробництво розвідувальних БПЛА ARES

Українські розробники показали універсальну робо-платформу для розмінування «Соломандра»

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Новини - 1 місяць назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 1 місяць назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 3 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 4 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

Редактор коду VS Code 1.109 отримав підтримку паралельного керування кількома сеансами агентів

 06.02.2026 11:50

Португальська компанія TEKEVER шукає фахівців з розробки безпілотних систем для команди в Україні

 06.02.2026 10:46

OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників

 06.02.2026 10:05

Anthropic випустила Claude Opus 4.6 з підтримкою довгого контексту

 06.02.2026 09:04

Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»

 05.02.2026 17:09

Хакер з Волинської області зламав комп'ютер бухгалтера в Сумах і вкрав 5 млн гривень

 05.02.2026 15:32

У росіян «катастрофа на фронті» через відключення Starlink

 05.02.2026 12:45

Експорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 року

 05.02.2026 11:45

Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»

 05.02.2026 10:29

Агенти Claude і Codex інтегровані в GitHub, GitHub Mobile та VS Code

 05.02.2026 09:36

Спецпроєкти

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Топ текстів тижня
1.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
2.
Популярний редактор коду Notepad++ зламано
3.
У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
4.
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
5.
«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»
6.
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
7.
Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»
8.
Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом
9.
OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють
10.
Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: