Португальська компанія TEKEVER шукає фахівців з розробки безпілотних систем для команди в Україні

Компанія TEKEVER, провідний європейський постачальник безпілотних авіаційних систем з використанням штучного інтелекту, відкриває нові інженерні та технічні вакансії в Україні для створення локальної команди.

TEKEVER тісно співпрацює зі Збройними Силами України з 2022 року. Платформи AR3 та AR5 підтримували операції по всій території України, виконали тисячі місій та сумарно перевищили 50 000 льотних годин.

Цей операційний досвід безпосередньо вплинув на підхід TEKEVER до розробки. AR3 EVO, представлений у вересні 2025 року, включає понад 100 технічних удосконалень, сформованих на основі зворотного зв’язку від операторів та досвіду виконання місій.

Нові позиції посилять локальні спроможності TEKEVER Ukraine у сферах інтеграції, випробувань та оцінки, технічного обслуговування й ремонту, а також навчання. Члени команди працюватимуть з платформами TEKEVER, забезпечуючи обслуговування, ремонт, прототипування та спільні інтеграційні проєкти з українськими виробниками з метою постійного вдосконалення спроможностей на основі реальних умов експлуатації.

Коментуючи запуск кампанії, Катерина Безсудна, директорка TEKEVER Ukraine, зазначила:

«Ми переходимо від присутності до системної роботи в Україні — з локальною командою, інфраструктурою та довгостроковим баченням. Для нас важливо будувати команду тут, разом з українськими фахівцями, які розуміють контекст і мають унікальний практичний досвід».

Відкриті вакансії:

UAS Integration, Trials and Evaluation Engineer, Team Lead

Integration, Trials and Evaluation Engineer

Maintenance Team Lead

UAS Maintenance Technician

UAS Composite Repair & Fabrication Technician

UAS Lead Instructor

UAS Instructor

TEKEVER особливо заохочує подаватися військових ветеранів, чий досвід і місійно-орієнтований підхід можуть бути надзвичайно цінними для цих ролей. Подати заявку можна за посиланням: https://forms.gle/ai9TXvN7gqHv35Mu9

Компанія TEKEVER, головний офіс якої знаходиться в Лісабоні, в квітні 2025 року офіційно відкрила представицтво в Україні. У вересні 2025-го Катерину Безсудну призначили директоркою TEKEVER Ukraine.