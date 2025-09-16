Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді

React, який вважається одним з найпопулярніших JavaScript-фреймворків, вже не перемагає за рахунок своїх технічних переваг. На думку розробника Лорена Стюарта, «вибір React — це рефлекс». Команди часто його обирають не тому, що React підходить під завдання, а тому, що «всі його знають».

Автор допису переконаний, що React заважає розвитку нових альтернатив: Svelte, Solid чи Qwik. Ці фреймворки пропонують нові архітектурні моделі, швидше працюють у деяких сценаріях роботи, але розробники рідко ними користуються, бо вибір вже зроблено заздалегідь.

«Такі бенчмарки, як JS Framework Benchmark, показують, що альтернативи, такі як Solid, досягають до 2-3 разів швидших оновлень у сценаріях з високим рівнем реактивності порівняно з React», — пише Лорен Стюарт.

При цьому React досі застосовує концепції, яким більше 10 років: віртуальний DOM, ефект-хукі, рендеринг через реконсиляцію.

Хоча команда React продовжує працювати над фреймворком (наприклад, через Server Components та React Compiler), сам підхід залишається складним та неефективним — особливо порівняно з конкурентами, які перерозподіляють навантаження на етапі збирання та уникають надмірних обчислень у браузері.

На думку автора, React сам по собі непоганий. Проблема – у «монокультурі», яка блокує інновації.

Найменше уваги приділяється веб-стандартам, більшість вакансій потребує саме React, а університети орієнтуються на ринок, а не на фундаментальні знання.

Підсумовуючи свої роздуми, Стюарт закликає керівників та команди робити вибір не за інерцією, а усвідомлено: оцінювати реальні вимоги проекту, експериментувати з альтернативами, не боятися використовувати Svelte, Solid або Qwik хоча б в окремих модулях. Якщо все залишити, так як є, то вся фронтенд-екосистема розвиватиметься повільніше — отже, у мінусі опиняться всі.