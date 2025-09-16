logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/09/2025

Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді

Дмитро Сімагін

Журналіст

React, який вважається одним з найпопулярніших JavaScript-фреймворків, вже не перемагає за рахунок своїх технічних переваг. На думку розробника Лорена Стюарта, «вибір React — це рефлекс». Команди часто його обирають не тому, що React підходить під завдання, а тому, що «всі його знають».

Автор допису переконаний, що React заважає розвитку нових альтернатив: Svelte, Solid чи Qwik. Ці фреймворки пропонують нові архітектурні моделі, швидше працюють у деяких сценаріях роботи, але розробники рідко ними користуються, бо вибір вже зроблено заздалегідь.

«Такі бенчмарки, як JS Framework Benchmark, показують, що альтернативи, такі як Solid, досягають до 2-3 разів швидших оновлень у сценаріях з високим рівнем реактивності порівняно з React», — пише Лорен Стюарт.

При цьому React досі застосовує концепції, яким більше 10 років: віртуальний DOM, ефект-хукі, рендеринг через реконсиляцію.

Хоча команда React продовжує працювати над фреймворком (наприклад, через Server Components та React Compiler), сам підхід залишається складним та неефективним — особливо порівняно з конкурентами, які перерозподіляють навантаження на етапі збирання та уникають надмірних обчислень у браузері.

На думку автора, React сам по собі непоганий. Проблема – у «монокультурі», яка блокує інновації.

Найменше уваги приділяється веб-стандартам, більшість вакансій потребує саме React, а університети орієнтуються на ринок, а не на фундаментальні знання.

Підсумовуючи свої роздуми, Стюарт закликає керівників та команди робити вибір не за інерцією, а усвідомлено: оцінювати реальні вимоги проекту, експериментувати з альтернативами, не боятися використовувати Svelte, Solid або Qwik хоча б в окремих модулях. Якщо все залишити, так як є, то вся фронтенд-екосистема розвиватиметься повільніше — отже, у мінусі опиняться всі.

Головна > Новини > Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді

Найбільш обговорювані статті

Microsoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у WindowsMicrosoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у Windows
Claude тепер може створювати та редагувати файлиClaude тепер може створювати та редагувати файли
Microsoft випустила інсайдерську збірку Visual Studio 2026Microsoft випустила інсайдерську збірку Visual Studio 2026
Новачки все менше шукають роботу у фронтендіНовачки все менше шукають роботу у фронтенді
Microsoft запроваджує нові правила роботи в офісіMicrosoft запроваджує нові правила роботи в офісі
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифиGoogle оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Microsoft Store скасовує реєстраційні збори для розробників додатківMicrosoft Store скасовує реєстраційні збори для розробників додатків
JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLionJetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion
У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий кодУ редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код
Чи можна швидко та безкоштовно вивчити JavaScript: поради для тих, хто хоче увійти до IT

Фундамент для JavaScript-розробника: як відповісти, що таке libuv на співбесіді з Node.js

Можна все, і за своїми правилами: як працює ітерація в JavaScript

Безкоштовні IT-курси та воркшопи: PowerCode Academy відкрила доступ до своєї бібліотеки

«Це величезна прогалина у більшості розробників»: 6 головних питань на співбесіді з Node.js

«Зумієте розв'язати ці три задачі з JavaScript?»: розробник запропонував перевірити себе

Як працює reduce() в JavaScript

Маркетинг, вебдизайн та JavaScript: топ-33 самовчителя, які допоможуть швидко опанувати професію

Як стати фронтенд-розробником та отримувати $3 тис.? Розповідаємо, що він має вміти і де цьому навчають

«Це революція»: React та Next.js померли — і новий фреймворк готовий їх замінити

Топ-15 мов програмування та технологій з найбільшою спільнотою розробників — дані за 2022 рік

А під капотом — Arduino та софт на JavaScript: український школяр створив дрон-міношукач для ЗСУ

З'явилася освітня платформа для українських веброзробників: відеоуроки, добірки сервісів, генератори мемів

«Вбити JavaScript не вийшло»: за що ми любимо Dart — мову створення застосунків на Flutter (та кому вона підходить)

Як увійти в IT: Djinni опублікував топ затребуваних вакансій без вимог до досвіду

Український підприємець створив Chrome-плагін за допомогою ChatGPT. І зібрав $1000 тільки на передзамовленнях

Як працює метод filter() в JavaScript

«Найкраще, що ми можемо зробити з JavaScript — відмовитися від нього»: творець JSON Дуглас Крокфорд

Джуніору на безкоштовних курсах з фронтенду запропонували заплатити за API. Так він став фулстеком

TechMagic запустив безплатні курси з JavaScript та обіцяє влаштувати на роботу

Binary Studio анонсувала безплатні курси з JavaScript, .NET і QA: як потрапити

Попит на девелоперів Android з початку року впав на 60% — Djinni

«Тестове пішло не за планом»: JavaScript-розробника намагались обікрасти на співбесіді

jQuery.Callbacks(): що це таке та як з ним працювати?

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 1 місяць назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 4 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 2 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 4 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 4 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 2 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 2 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 6 днів назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Новини

Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді

 3 хвилини назад

VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4

 1 годину назад

У жовтні Microsoft примусово встановить Copilot у ваші офісні програми

 4 години назад

Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

 5 години назад

OpenAI випустила GPT‑5-Codex — модель, оптимізовану для агентного кодування

 7 години назад

«Ваучери на навчання до 30 000 грн»: українським ветеранам пропонують переходити в IT

 1 день назад

Портрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншає

 1 день назад

Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету

 1 день назад

Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3

 1 день назад

Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor

 1 день назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
2.
Claude тепер може створювати та редагувати файли
3.
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
4.
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
5.
У ChatGPT з’явився Режим розробника
6.
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
7.
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
8.
У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код
9.
Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки
10.
Claude отримав функцію пам’яті, перенесення даних та анонімний чат

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: