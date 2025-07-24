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Новини 24/07/2025

У Верховній раді зареєстровано законопроєкт про заборону російського ПЗ

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

У Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє використовувати та продавати в Україні ІТ-продукти, пов’язані з росією. Про це повідомили в DOU.

У законопроєкті йдеться про софт і обладнання, що можуть нести загрозу для нацбезпеки. З 1 січня 2030 року такі продукти мають повністю зникнути з обігу. До того державні органи, військові, місцева влада та держпідприємства, а також бізнес мають перейти на безпечні та легальні альтернативи. За порушення вимоги бізнес буде сплачувати штраф у розмірі 2% від річного обороту.

Софт вважається ворожим, якщо:

  • Власник компанії, що поширює програму — громадянин росії або країни-союзника, чи підсанкційної держави.
  • Автор програми — також із росії, окупантів або підсанкційних країн.
  • Програма вже внесена до офіційного списку забороненого софту або мережевого обладнання.
  • Власник сайту чи вебсторінки — з росії, союзних країн або підсанкційної держави, або громадянин України з окупованих територій.
  • Майнові права на програму належать компанії з таким власником.
  • Сайт, де розміщений софт, належить компанії з кінцевим бенефіціаром-росіянином.

Крім того, ворожими вважатимуться засоби інформатизації, якщо вони:

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  • внесені до відкритого переліку забороненого обладнання відповідно до закону про кібербезпеку.
  • якщо адміністраторський доступ до них має фізична або юридична особа, пов’язана з державою-агресором, її союзниками або тимчасово окупованими територіями — і цей доступ дозволяє змінювати чи вимикати роботу сайту, надавати або обмежувати доступ до даних.

Як регулюватимуть використання ворожого софту

Кабмін щороку затверджуватиме та оновлюватиме список заборонених «ворожих» програм, сформований за поданням Мінцифри та Держспецзв’язку. Реєстр вестиметься у відкритому доступі. Пропозиції щодо доповнення списку можуть подавати СБУ та Нацбанк у межах своєї компетенції.

Якщо підприємство порушує вимогу (наприклад, продає ворожий софт державі), їй загрожує штраф — 2% від річного обороту, але не менше, ніж вона заробила на цих продажах. За кожне нове порушення штраф зростає.

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