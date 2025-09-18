Українська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працює

Українська компанія Kiss My Apps разом із LEZO представила онбординг для співробітників у метавсесвіті. Це перший кейс у вітчизняній IT-індустрії, який поєднав HR-процеси з імерсивним цифровим досвідом.

На відміну від стандартного онбордингу, який складається з документів і інструкцій, у метавсесвіті цей процес побудований на ігрових механіках та інтерактивній взаємодії. Відтак нові співробітники можуть знайомитися з колегами через аватари, проходити тести у форматі квестів, збирати колекційні предмети для розблокування секретних кімнат.

«Наш простір — це суміш кіберпанку, бару “для своїх” та атмосфери вечірки, де навіть є танцювальна зона з NPC-персонажем, а за музику відповідає — Kiss My Radio. Ідея була простою: зробити онбординг технологічним та схожим на відеогру, де знайомство з компанією відбувається інтерактивно та швидко», — коментує Богдан Колюбаєв, PR & Communication Lead Kiss My Apps.

Досвід роботи з метавсесвітом команда отримала у співпраці з Projector Institute та LEZO в межах проєкту — Meta Хата. Тепер ці напрацювання Kiss My Apps вперше в Україні інтегрували у формат онбордингу.

Метавсесвіт доступний лише для співробітників компанії та слугує першою точкою входу в команду та способом інтегруватися у внутрішні процеси.

Kiss My Apps — компанія-платформа, що об’єднує 7 продуктових вертикалей, product engine з аналітичних, пеймент та маркетингових рішень й кофаундинг напрямок для запуску майбутніх 9 figures бізнесів. Kiss My Apps стабільно зростає мінімум х3 рік до року.

Продукти KMA це найпопулярніші застосунки в нішах utilities, lifestyle, health&fitness — AI Remodel, Printer App, Botan, Kivo і не тільки. Продукти компанії стабільно займають топ-1 місця App Store та вирішують потреби комʼюніті з сотень мільйонів людей.