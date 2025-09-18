logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/09/2025

Українська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працює

Дмитро Сімагін

Журналіст

Українська компанія Kiss My Apps разом із LEZO представила онбординг для співробітників у метавсесвіті. Це перший кейс у вітчизняній IT-індустрії, який поєднав HR-процеси з імерсивним цифровим досвідом.

На відміну від стандартного онбордингу, який складається з документів і інструкцій, у метавсесвіті цей процес побудований на ігрових механіках та інтерактивній взаємодії. Відтак нові співробітники можуть знайомитися з колегами через аватари, проходити тести у форматі квестів, збирати колекційні предмети для розблокування секретних кімнат.

«Наш простір — це суміш кіберпанку, бару “для своїх” та атмосфери вечірки, де навіть є танцювальна зона з NPC-персонажем, а за музику відповідає —  Kiss My Radio. Ідея була простою: зробити онбординг технологічним та схожим на відеогру, де знайомство з компанією відбувається інтерактивно та швидко»— коментує Богдан Колюбаєв, PR & Communication Lead Kiss My Apps.

Досвід роботи з метавсесвітом команда отримала у співпраці з Projector Institute та LEZO в межах проєкту — Meta Хата. Тепер ці напрацювання Kiss My Apps вперше в Україні інтегрували у формат онбордингу.

Метавсесвіт доступний лише для співробітників компанії та слугує першою точкою входу в команду та способом інтегруватися у внутрішні процеси.

* * * *

Kiss My Apps — компанія-платформа, що об’єднує 7 продуктових вертикалей, product engine з аналітичних, пеймент та маркетингових рішень й кофаундинг напрямок для запуску майбутніх 9 figures бізнесів. Kiss My Apps стабільно зростає мінімум х3 рік до року.

Продукти KMA це найпопулярніші застосунки в нішах utilities, lifestyle, health&fitness — AI Remodel, Printer App, Botan, Kivo і не тільки. Продукти компанії стабільно займають топ-1 місця App Store та вирішують потреби комʼюніті з сотень мільйонів людей.

Головна > Новини > Українська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працює

Найбільш обговорювані статті

🚀 Ethereum Meetup у Львові!🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпекиРедактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки
Claude отримав функцію пам'яті, перенесення даних та анонімний чатClaude отримав функцію пам’яті, перенесення даних та анонімний чат
Microsoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у WindowsMicrosoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у Windows
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелектуВ США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду CursorОсновний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor
Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3Replit представив новий інструмент для вайб-кодингу Agent 3
Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернетуWindows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету
Портрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншаєПортрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншає
Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 1 місяць назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 2 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 1 місяць назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 4 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 4 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 2 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 2 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 1 тиждень назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Новини

Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує

 16 хвилин назад

Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців

 1 годину назад

Українська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працює

 2 години назад

«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

 4 години назад

Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4

 5 години назад

Модель Gemini 2.5 Deep Think виграла чемпіонат з програмування, розв'язавши 10 з 12 завдань

 7 години назад

ChatGPT вдвічі балакучіший, ніж Stack Overflow. Це може бути проблемою

 1 день назад

Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон

 1 день назад

Комітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком Rust

 1 день назад

Google представила платіжний протокол для агентів

 1 день назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
2.
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
3.
Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки
4.
Claude отримав функцію пам’яті, перенесення даних та анонімний чат
5.
Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor
6.
Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»
7.
Портрет українського айтівця: частка нетехнічних фахівців зростає, джунів і мідлів меншає
8.
Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді
9.
OpenAI випустила GPT‑5-Codex — модель, оптимізовану для агентного кодування
10.
Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: