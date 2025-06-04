Юлія Штукатурова стала новою керівницею європейського регіону в GlobalLogic
Компанія GlobalLogic заявила, що європейський регіон відтепер очолюватиме Юлія Штукатурова, повідомили в DOU.
У GlobalLogic Юлія працює з 2008 року. Починала як Account Manager. Впродовж наступних років вона займала посади Senior Project Manager, Director of Engineering, Associate Vice President та Vice President of Engineering.
Як зазначають у GlobalLogic, Юлія фокусувалася на цифровій трансформації, стратегіях розвитку бізнесу та еволюції медіа, телекомунікаційної та енергетичної галузей.
Юлія Штукатурова додала, що пріоритетами компанії в європейському регіоні буде поглиблення присутності на місцевому ринку та створення нових можливостей для фахівців.
«Разом з Hitachi ми прагнемо прискорити зростання, об’єднавши наші різноманітні бізнеси та таланти в рамках концепції One Hitachi, в основі якої лежать цифрові технології», — додає нова очільниця.
Нині GlobalLogic входить до трьох найбільших IT-компаній в Україні й налічує 5 660 працівників.
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