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Новини 06/06/2025

Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Sigma Software, що є підрозділом Sigma Software Group, заявила про зміну генерального директора. Компанію очолить Катерина Тулузова, повідомили в DOU.

Раніше впродовж 10 років генеральним операційним директором Sigma Software Group був співзасновник компанії Валерій Красовський. Тепер він в ролі СЕО Sigma Software Group керуватиме підрозділами Sigma Software, Sigma Software Labs, Sigma Software University, IdeaSoft, Eventyr, Sigma Software Vertex, Sigma Tech Solutions, а також благодійними ініціативами — Sigma Software Unity Fund і Star for Life Ukraine.

Валерій також просуватиме довгострокову стратегію групи.

«Також незабаром буде оголошено про нову підприємницьку програму, в рамках якої серійні підприємці зможуть приєднатися до Sigma Software Group та розпочати нові бізнеси разом з командою Sigma Software Group», — зазначають у компанії.

Нова генеральна директорка Катерина Тулузова працює в компанії вже 17 років. Вона починала як розробниця і зросла до керівниці з міжнародним досвідом.

«Коли 17 років тому я проходила співбесіду на позицію Junior Java Developer, мене запитали, ким я бачу себе в майбутньому. Тоді я відповіла: «Хочу бути на найвищій позиції у вашій компанії». Тепер я — CEO Sigma Software», — ділиться Катерина.

До слова, Sigma Software Group займається комплексною розробкою програмного забезпечення, освітніми програмами та рішеннями для управління. Серед напрацювань компанії: готові ІТ-продукти для цифрової трансформації, управління даними та документами тощо.

Партнер видання

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