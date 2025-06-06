Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова
Sigma Software, що є підрозділом Sigma Software Group, заявила про зміну генерального директора. Компанію очолить Катерина Тулузова, повідомили в DOU.
Раніше впродовж 10 років генеральним операційним директором Sigma Software Group був співзасновник компанії Валерій Красовський. Тепер він в ролі СЕО Sigma Software Group керуватиме підрозділами Sigma Software, Sigma Software Labs, Sigma Software University, IdeaSoft, Eventyr, Sigma Software Vertex, Sigma Tech Solutions, а також благодійними ініціативами — Sigma Software Unity Fund і Star for Life Ukraine.
Валерій також просуватиме довгострокову стратегію групи.
«Також незабаром буде оголошено про нову підприємницьку програму, в рамках якої серійні підприємці зможуть приєднатися до Sigma Software Group та розпочати нові бізнеси разом з командою Sigma Software Group», — зазначають у компанії.
Нова генеральна директорка Катерина Тулузова працює в компанії вже 17 років. Вона починала як розробниця і зросла до керівниці з міжнародним досвідом.
«Коли 17 років тому я проходила співбесіду на позицію Junior Java Developer, мене запитали, ким я бачу себе в майбутньому. Тоді я відповіла: «Хочу бути на найвищій позиції у вашій компанії». Тепер я — CEO Sigma Software», — ділиться Катерина.
До слова, Sigma Software Group займається комплексною розробкою програмного забезпечення, освітніми програмами та рішеннями для управління. Серед напрацювань компанії: готові ІТ-продукти для цифрової трансформації, управління даними та документами тощо.
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